Este 27 de enero se conoció la lista definitiva de ciudadanos designados como jurados de votación para las elecciones que se realizarán en Colombia durante 2026. La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó la consulta para que los ciudadanos puedan verificar si fueron seleccionados para cumplir con esta obligación electoral.

Para saber si fue elegido como jurado de votación, debe seguir el procedimiento dispuesto por la entidad:

Entre a la página web de la Registraduría Nacional (dando clic en este enlace).

De clic en la opción ‘electoral’ y luego en ‘consulta jurado de votación’.

Digite el número de documento de identidad y completar la verificación de seguridad.

Oprima el botón ‘consultar’.

Una vez hecho este proceso, el sistema indicará si la persona fue habilitada como jurado para las elecciones de 2026, ya sea para las legislativas del próximo 8 de marzo o para las presidenciales, que se llevarán a cabo el 31 de mayo (primera vuelta) y el 21 de junio (segunda vuelta).

La Registraduría recordó que los ciudadanos pueden ser designados como jurados incluso si ya desempeñaron este rol en procesos electorales anteriores. Asimismo, reiteró que no presentarse sin una justificación válida puede acarrear sanciones económicas, de acuerdo con lo establecido en la normativa electoral vigente.

¿De cuánto es la multa por no asistir como jurado de votación en Colombia 2026?

En Colombia, no asistir sin justificación válida a la citación como jurado de votación puede acarrear sanciones económicas y disciplinarias, de acuerdo con la normativa electoral vigente. Para las elecciones de 2026, la multa máxima por no cumplir con esta obligación asciende a 17’509.050 pesos, valor equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La sanción aplica para quienes, habiendo sido designados oficialmente, no se presenten el día de la jornada electoral o abandonen sus funciones sin una causa debidamente acreditada ante la autoridad competente. Entre las justificaciones aceptadas suelen estar situaciones de fuerza mayor o casos debidamente soportados con documentos.

Adicionalmente, la ley establece consecuencias más severas para los servidores públicos. Aquellos funcionarios que incumplan su deber como jurados de votación, sin justa causa, podrán ser destituidos del cargo que desempeñan, además de enfrentar las sanciones económicas correspondientes.

Las autoridades electorales recuerdan que el papel de los jurados es clave para garantizar la transparencia y el normal desarrollo de los procesos democráticos.

¿Qué beneficios se otorga por ser jurado de votación en Colombia 2026?

De cara a las elecciones en Colombia de 2026, los ciudadanos que sean designados como jurados de votación cuentan con un beneficio laboral establecido por la ley. Según el artículo 105 del Código Electoral, quienes cumplan con esta función tienen derecho a un día de descanso compensatorio remunerado.

Este beneficio aplica para los jurados que participen activamente durante la jornada electoral y puede hacerse efectivo ante el respectivo empleador. La norma señala que el día de descanso debe otorgarse dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la fecha en la que se haga el certamen electoral.

El descanso compensatorio es válido tanto para trabajadores del sector público como del sector privado y no implica descuentos salariales. Para acceder a este derecho, el jurado debe presentar el certificado que acredita su participación, documento que es expedido por la autoridad electoral correspondiente.

La figura del jurado de votación es obligatoria y hace parte de los mecanismos para garantizar la transparencia y el normal desarrollo de los procesos electorales en el país.

