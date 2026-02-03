La participación del senador Iván Cepeda en la consulta interpartidista de la izquierda, programada para el próximo 8 de marzo, sigue envuelta en una controversia jurídica. Sin embargo, todo apunta a que, más por falta de tiempo que por una decisión de fondo, Cepeda terminaría apareciendo en el tarjetón, debido a los enredos internos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El problema de fondo es sencillo de explicar: el CNE aún no logra ponerse de acuerdo sobre si Cepeda puede o no participar en la consulta, y el calendario electoral avanza sin dar margen para más dilaciones.

El 6 de febrero vence el plazo para inscribir oficialmente a los precandidatos y para que la Registraduría ordene la impresión de los tarjetones. Si para esa fecha no hay una decisión clara, el organismo electoral deberá imprimirlos con los nombres ya inscritos, incluido el del senador del Pacto Histórico, detalla Blu Radio.

Iván Cepeda aparecería en consulta de la izquierda

La definición inicial se discutió en Sala Plena del CNE, pero la votación terminó 5 contra 4, cuando la ley exige al menos 6 votos para adoptar una decisión válida. Ese empate obligó a convocar conjueces, una figura prevista para destrabar este tipo de bloqueos.

Por sorteo fueron designados Alejandro Felipe Sánchez Cerón y Manuel Antonio Abella, con un tercer conjuez como respaldo. Sin embargo, el proceso volvió a complicarse cuando Sánchez Cerón presentó un impedimento formal, al recordar que fue abogado del expresidente Álvaro Uribe en el proceso penal iniciado, precisamente, por una denuncia de Cepeda. Para el propio conjuez, esa relación podría afectar su imparcialidad.

Ese impedimento ahora debe ser votado por la Sala Plena, pero el CNE enfrenta otro obstáculo: uno de sus magistrados está fuera del país, lo que hace prever una nueva votación 5-4 que tampoco resolvería nada. Si eso ocurre, habrá que sortear nuevos conjueces, alargando aún más los tiempos.

Mientras el CNE se enreda en trámites, Cepeda sigue formalmente inscrito como precandidato. Si no hay un fallo antes del 6 de febrero, la Registraduría no tendrá otra opción que mantenerlo en el tarjetón del 8 de marzo.

Así lo explicó el también precandidato Roy Barreras, quien calificó en el citado medio radial la situación como un “novelón”, pero aseguró que la consulta no se caerá. Según afirmó, si el CNE no decide a tiempo, la votación se hará con todos los inscritos: Cepeda, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo.

Solo en el escenario de una decisión negativa antes del cierre del plazo, el sector progresista tendría que sentarse a evaluar si mantiene la consulta sin Cepeda o si opta por un acuerdo político para ir directamente a primera vuelta.

