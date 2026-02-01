Los candidatos presidenciales en Colombia recibirán 8.287 pesos por cada voto válido en las elecciones de 2026, según quedó establecido en la Resolución No. 12111 de 2025, expedida el 24 de diciembre y que regula tanto la reposición de votos como los límites de gasto para consultas y campañas.

Ese valor es el monto que el Estado reconoce a las campañas por cada sufragio válido depositado, como mecanismo de financiación política y reposición de gastos.

Para algunos candidatos, que pueden centrar sus eventos públicos en la entrega de tamales, esa cifra les puede ayudar a hacer cuentas, ya que de acuerdo con ‘El buen sabor Édgar’, el precio de un tamal individual en Bogotá puede variar entre 6.000 y 10.000 pesos colombianos, dependiendo del lugar donde se compre, los ingredientes que contenga y si es elaborado de forma artesanal o industrial.

Topes de gasto: cuánto se puede invertir en consultas y elecciones

La norma también define las reglas económicas para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026, que antecederán a la primera vuelta.

De acuerdo con la Resolución 12111 de 2025, el tope máximo de gasto para las consultas presidenciales será del 50 % del límite fijado para la primera vuelta presidencial, monto que fue definido previamente en la Resolución 00204 de 2025.

El tope no es por candidato: así aplica la regla para partidos y coaliciones

La resolución aclara que el límite de gasto no se aplica por candidato individual, sino por partido, movimiento político, grupo significativo de ciudadanos o coalición.

El texto oficial señala que el monto debe ser gastado de manera conjunta y prorrateado en partes iguales entre todos los precandidatos que participen en la consulta presidencial del 8 de marzo de 2026.

Esto significa que, si una colectividad avala a varios aspirantes, todos deben ajustarse al mismo tope global, sin que ninguno pueda excederlo de manera individual.

Donaciones, debates y espacios en medios públicos

La Resolución 12111 de 2025 también autoriza la recepción de donaciones privadas, bajo las mismas reglas de la campaña presidencial formal:

cada campaña deberá contar con un gerente, una cuenta única y reportes claros de ingresos y gastos.

En materia de divulgación, los precandidatos tendrán derecho a:

Hasta tres debates en el Canal Institucional y la radiodifusora nacional.

Cinco minutos para presentar su programa de gobierno en la semana posterior al inicio de la campaña.

Diez minutos para un discurso de cierre, una semana antes de la consulta.

Los costos de estos espacios serán asumidos por las respectivas colectividades políticas, no por los aspirantes de manera individual.

