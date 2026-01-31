El presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno aplicará un nuevo recorte presupuestal de 16 billones de pesos, en respuesta a las críticas del exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, quien aseguró que el desorden fiscal del país no se debe a la caída de la emergencia económica, sino a la falta de ajustes en el gasto.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Corte Constitucional congela decreto de emergencia de Petro: gremios y expertos celebran, ¿qué sigue ahora?)

Según Petro, no es cierto que el Gobierno se haya negado a recortar, pues ya se han aplicado dos tijeretazos previos —uno por 12 billones y otro por 16— que, sumados al nuevo anuncio, alcanzan los 44 billones de pesos en recortes, según el mandatario.

El presdidente aseguró que esas decisiones afectaron recursos que podían destinarse a inversión social, pero que fueron necesarias para enfrentar una coyuntura fiscal compleja. Incluso admitió un error político al señalar que se equivocó en la escogencia de Ocampo como ministro de Hacienda.

Lee También

Para Petro, el déficit fiscal no tendría que existir si no se hubieran mantenido políticas económicas heredadas de gobiernos anteriores ni se hubieran tomado decisiones judiciales que, según él, redujeron los ingresos del Estado.

Este es el mensaje del presidente:

Un economista debe decir la verdad. Recortes hemos hecho dos veces: uno por 12 billones y otro por 16. Vendrá otro por 16. Estos recortes suman 44 billones de pesos corrientes del gobierno. Claro que pudieron ser dinero en beneficio del pueblo, pero me equivoqué en la… https://t.co/BdyOiH2lss — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 31, 2026

Subsidio a la gasolina, Corte y deuda: los responsables que señala Petro

En su respuesta, el presidente puso sobre la mesa varias cifras con las que buscó desmontar el argumento de Ocampo. Una de las más contundentes fue el subsidio a la gasolina, que calificó como un “gasto artificial” creado durante el gobierno de Iván Duque y mantenido posteriormente, cuyo costo estimó en 70 billones de pesos.

A esto sumó el pago por endeudamiento de corto plazo con el Fondo Monetario Internacional, que cifró en 16 billones, y otros 6 billones asociados a esquemas preferenciales en el sector energético.

Petro también apuntó contra decisiones de la Corte Constitucional, especialmente la que permitió la deducibilidad de regalías para empresas de carbón y petróleo, una medida que, según él, favoreció a los sectores económicos más poderosos y golpeó las finanzas públicas.

En ese mismo paquete incluyó el recorte de cerca de 5 billones de pesos anuales derivado de decisiones judiciales que afectaron la reforma tributaria de 2022, lo que, a su juicio, agravó el déficit desde 2024.

Petro vs. Ocampo, por la emergencia económica

El choque con Ocampo se intensificó cuando Petro afirmó que la aparente reducción del déficit en años anteriores fue solo un “artificio”, producto del adelanto de impuestos que, según él, desfinanció el año siguiente.

El presidente sostuvo que, de haberse tomado decisiones distintas en política fiscal y monetaria —y con una Corte más alineada con el interés social—, el déficit no habría crecido como lo hizo.

En ese contexto, defendió la emergencia económica como una respuesta “sensata” tras el hundimiento de dos leyes de financiamiento en el Congreso, y advirtió que el verdadero riesgo ahora está en el crecimiento de la deuda, impulsado por altas tasas de interés y capital especulativo.

Petro cerró su mensaje planteando varias líneas de acción: no recortar inversión social ni gasto en seguridad, subir aranceles a sectores específicos que no afecten la canasta familiar y buscar deuda más barata para reemplazar obligaciones costosas de corto plazo.

Finalmente, dejó un mensaje político de fondo: aseguró que solo una decisión popular, incluida la elección de un nuevo Congreso y una eventual Constituyente, permitiría revertir lo que considera una tendencia recesiva que amenaza el empleo y la economía productiva.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.