En entrevista con Pulzo, David Vélez, CEO y fundador de Nubank, lanzó fuertes críticas al aumento del salario mínimo en Colombia, al asegurar que, aunque se trata de una política pública con buenas intenciones, sus efectos reales podrían ser perjudiciales para la economía y, especialmente, para los trabajadores que busca beneficiar.

Según explicó el empresario, en el discurso, el incremento parece positivo porque promete un mayor ingreso para los empleados, pero en la práctica muchos negocios y emprendedores no tienen la capacidad de asumir de un momento a otro un aumento del 23 % en sus costos laborales.

En esa línea Vélez señaló que uno de los principales riesgos del aumento es el impacto directo sobre el empleo. De acuerdo con su análisis, ante la imposibilidad de pagar salarios más altos, numerosas empresas optan por reducir su planta de personal o frenar nuevas contrataciones.

El CEO de Nubank advirtió que el efecto no es que todos los trabajadores ganen más, sino que menos personas logran acceder a un empleo formal, lo que termina afectando justamente a los sectores más vulnerables.

En ese sentido, insistió en que el impacto real dista mucho de la teoría que plantea que todos los empleados se benefician de manera automática con el alza decretada.

Productividad, inflación y costo de vida, afectados por salario mínimo

Otro de los puntos que destacó Vélez es que el salario, en condiciones normales, debería reflejar la productividad. Sin embargo, advirtió que la productividad no aumenta de forma inmediata ni en la misma proporción que un ajuste salarial decretado por ley.

Desde su perspectiva, el aumento del salario mínimo puede desatar efectos en cadena como mayor inflación, encarecimiento del costo de vida y un impacto directo en las tasas de interés. Vélez aseguró que este escenario termina afectando a todos los colombianos, incluso a quienes no reciben el salario mínimo, a través de créditos más costosos y menor capacidad de consumo.

Para el CEO de Nubank, se trata de una decisión que podría traer consecuencias negativas a mediano plazo, con menos empleo formal, menos oportunidades y mayor presión sobre la economía del país.

