Nu Colombia amplió su portafolio de crédito con el lanzamiento de dos nuevas tarjetas de crédito y dos líneas de préstamos personales, con el propósito de facilitar el acceso al sistema financiero y promover la inclusión.

Sigue a PULZO en Discover

Según Banca de Oportunidades, el 65% de los colombianos no tiene acceso al crédito formal y cerca de 30 millones de adultos no poseen tarjeta de crédito.

La compañía pasa de ofrecer una sola tarjeta a tres: la tradicional Nu, sin cuota de manejo ni costos ocultos; NuControl, con tasas diferenciadas y diseñada para quienes buscan construir historial crediticio; y Morada Abrecaminos, orientada a quienes no tienen historial, respaldada por un depósito en la Cuenta de Ahorros Nu.

Con estas alternativas, la empresa busca ampliar la aprobación de solicitudes hasta un 60%.

Lee También

En cuanto a los préstamos, Nu lanza dos opciones 100% digitales: el Préstamo Ligero, desde $100.000 hasta $5 millones, y el Préstamo Personal, de hasta $45 millones, ambos sin comisiones ocultas ni trámites complejos.

Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, destacó que esta expansión busca ofrecer una experiencia simple y transparente que permita a más colombianos acceder al crédito y fortalecer la inclusión financiera en el país y la región.

Cómo pedir un crédito en Nubank

Para pedir un crédito en Nubank Colombia, el proceso se realiza completamente desde la aplicación móvil y es muy sencillo. Primero, debe descargar la app de Nubank desde la tienda de su teléfono (disponible para Android y iOS) y crear una cuenta ingresando sus datos personales: nombre completo, número de cédula, correo electrónico y dirección.

Luego, la aplicación le pedirá que acepte los términos y condiciones y que autorice la consulta de su historial crediticio ante las centrales de riesgo, paso fundamental para que Nubank evalúe su perfil financiero y determine si es apto para recibir una línea de crédito.

Una vez enviada la solicitud, el sistema realiza una evaluación automática teniendo en cuenta su comportamiento financiero, ingresos y antecedentes crediticios. Si la solicitud es aprobada, recibirá de inmediato el crédito virtual que podrá empezar a aprovechar.

Desde la aplicación puede controlar todo: ver su cupo disponible, hacer pagos, modificar la fecha de corte en la tarjeta y aumentar el límite de crédito de la tarjeta si cumple con un buen historial de pago.

Nubank no cobra cuota de manejo en tarjetas, y su enfoque es ofrecer un crédito simple, transparente y sin trámites presenciales, ideal para quienes buscan una experiencia totalmente digital.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.