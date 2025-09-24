Zuluaga señaló por medio de Linkedin que, cuando defiende esta modalidad, suele recibir críticas que lo tildan de “insensible” o “dinosaurio”.

Sin embargo, sostiene que nada reemplaza la experiencia de compartir en una oficina: mirar a las personas a los ojos, conversar y conectar de manera espontánea. Según él, muchas de las mejores ideas de su empresa han surgido en ese contexto.

Zuluaga reconoce los beneficios del teletrabajo, como evitar trancones, disponer de más tiempo en familia y tener mayor comodidad en la rutina diaria.

Por ello, en su empresa implementaron un modelo 100 % flexible: cada empleado decide si va a la oficina o trabaja desde casa. Además, no hay horarios rígidos y todos cuentan con llaves del lugar, lo que refuerza la confianza y la autonomía.

La prioridad está en la libertad y la flexibilidad, lo que permite a las personas atender citas médicas, compromisos familiares o emergencias sin dar explicaciones. Aunque él personalmente prefiere ir a la oficina todos los días, respeta las elecciones individuales.

El CEO concluyó destacando que empresas como Nubank apuestan fuerte por espacios físicos, demostrando que lo presencial sigue siendo relevante en compañías de renombre. “Nubank, el neobanco digital que le está dando sopa y seco al resto de bancos en Latam, tiene unas oficinas las berracas”, sentenció.

