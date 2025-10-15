Así como una entidad financiera cerró un negocio en Colombia, otra también reconocida a nivel nacional dio un golpe sobre le mesa con una movida que abre una puerta en el décimo mes del año.

Sigue a PULZO en Discover

Nubank, banco digital cuyo crecimiento ha sido evidente en los últimos años, envió un mensaje para que sus clientes estén muy al tanto de una movida en la que va a participar, con las fechas precisas.

¿Cuándo hay beneficios con tarjetas de crédito de Nubank?

Nubank anunció que ofrece beneficios para sus usuarios con tarjetas de crédito en Colombia a propósito del denominado Hot Sale de Mercado Libre a mediados de octubre.

Nubank Colombia cuenta con 3,4 millones de clientes en su mercado nacional, cifra que refleja el crecimiento general del banco digital en el país, aunque no se especifica cuántos de esos son activos de tarjeta de crédito exclusivamente.

Ese banco digital posee ya la tarjeta de crédito de mayor crecimiento en Colombia, con una estimación de participación de 8 % en el mercado de tarjetas de crédito, lo cual sugiere que una parte relevante de los clientes totales del banco, esos más de 3 millones, utilizan o han solicitado el producto de crédito.

¿En qué consiste el Hot Sale de Mercado Libre?

Hot Sale es un periodo grandes ofertas en Mercado Libre, con pequeñas empresas que ven en esta jornada una oportunidad para crecer y llegar con sus productos a más personas.

En esta segunda edición del año, más de 5.000 pequeñas y medianas empresas serán protagonistas del Hot Sale a través de Mercado Libre, representando el 95 % de las tiendas activas con ofertas durante el evento.

Desde pequeños emprendimientos locales hasta marcas que hoy se expanden a nivel nacional, estas empresas, nacidas en hogares colombianos, reflejan el espíritu emprendedor del país aprovechando el potencial del comercio digital para expandirse y conectar con consumidores en todas las regiones.

“Hot Sale es una fecha que no solo impulsa el consumo, sino también el crecimiento de miles de emprendedores colombianos. En Mercado Libre trabajamos para que cada negocio, sin importar su tamaño, tenga la posibilidad de llegar más lejos y seguir entregando lo mejor de Colombia a millones de personas en todos los rincones del país. A través de iniciativas como Hot Sale, brindamos oportunidades para que estos negocios crezcan, impulsen la economía local y fortalezcan el tejido social del país”, afirmó Jose Joaquín Madero, Gerente Comercial Sr de Marketplace de Mercado Libre.

¿Qué Pymes participan en Hot Sale de Mercado Libre?

En esta edición del Hot Sale de Mercado Libre, se prevé una mayor participación de Pymes en categorías como tecnología (26%), construcción (20%), salud (19%), moda (18%) y hogar y decoración (17%).

Actualmente, más de 28.000 pymes hacen parte del ecosistema de Mercado Libre. Con un promedio de cinco años años vendiendo a través del marketplace y seis empleos generados por empresa, estos emprendimientos, de los cuales el 95 % son fabricantes, son un motor clave del comercio digital en Colombia y fundamentales para el desarrollo económico y social de las comunidades donde operan. En el último año, la oferta de pymes creció un 33 % y cada mes se suman cerca de 2.500 nuevos vendedores, consolidando a Mercado Libre como el principal aliado del emprendimiento colombiano.

Durante el evento, los usuarios podrán acceder a compras protegidas, entregas rápidas entre 24 y 48 horas y hasta 12 cuotas sin interés, envíos gratis a los nuevos usuarios, mientras las Pymes encuentran en estas temporadas una oportunidad para fortalecer sus ventas y conectar con nuevos compradores y continuar creciendo.

De esta manera, Hot Sale se convierte en un espacio que une a quienes buscan las mejores ofertas con quienes impulsan la oferta local, consolidando a Mercado Libre como el punto de encuentro del comercio digital en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.