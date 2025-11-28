Uno de los hechos más recientes de violencia, ocurrió la noche del miércoles 26 de noviembre de 2025 en Bogotá, cuando dos cuerpos fueron hallados dentro de un vehículo en el Cantón Norte, una zona militar de alta seguridad. Las víctimas corresponden a dos oficiales del Ejército Nacional, una pareja que, según las primeras hipótesis, habría terminado involucrada en un caso de homicidio seguido de suicidio.

De acuerdo con las autoridades, el hombre habría atacado mortalmente a su pareja sentimental dentro del carro y posteriormente se habría quitado la vida.

Aunque esta versión es la que inicialmente tomó fuerza, aún se desarrollan las investigaciones para esclarecer lo sucedido, pues persisten dudas sobre las circunstancias exactas del hecho, los detonantes y el tiempo en que ocurrieron las agresiones.

El Ejército Nacional de Colombia, mediante un comunicado oficial, informó que tan pronto se conoció el hallazgo se activaron todos los protocolos correspondientes.

“Inmediatamente se dio aviso a la Policía Nacional y se hicieron las coordinaciones pertinentes con el fin de adelantar los actos urgentes y las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos”, señaló la institución, asegurando que cooperará plenamente con las autoridades civiles y judiciales.

La noticia recorrió rápidamente redes sociales y medios de comunicación, despertando preocupación por la persistencia de la violencia intrafamiliar y de género incluso entre quienes han recibido entrenamiento para el manejo de crisis.

En medio de la conmoción pública, surgió un nuevo elemento que llamó la atención: un mensaje publicado en redes sociales por quien sería un excompañero del presunto agresor.

El hombre, identificado como Diego Pastrana, compartió una fotografía a modo de despedida en su perfil de Facebook, acompañada de unas palabras que provocó controversia.

“Curso compañero de escuela y de lancero, son cosas que pasan y uno se pregunta qué pasó, pero solo tú sabes, papá. Que Dios te tenga en lo más alto y fuerza a la familia”, escribió Pastrana.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando testimonios, revisando cámaras de seguridad, analizando los antecedentes de la pareja y reconstruyendo los momentos previos a la tragedia.

Se espera que en los próximos días puedan entregarse resultados concluyentes que ayuden a esclarecer lo ocurrido y permitan dimensionar con mayor claridad los factores que llevaron a este fatal desenlace.

Mientras tanto, el país vuelve a enfrentar un doloroso recordatorio de la urgencia de fortalecer las rutas de atención, prevenir la violencia de género y promover una cultura de resolución pacífica de conflictos, especialmente en instituciones donde el manejo de armas y la presión emocional son parte cotidiana del entorno laboral.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: