La noche del 26 de noviembre de 2025, unos disparos alertaron al personal de guardia dentro del Cantón Norte en Bogotá. Por esta razón, uniformados acudieron al parqueadero ubicado junto al casino de oficiales.

Dentro de un vehículo gris tipo sedán, encontraron sin vida a dos oficiales, la subteniente María Mora y el capitán Pablo Masmela que estaba en proceso de ascenso.

La subteniente habría solicitado permiso para desplazarse desde su base en Tolemaida hacia Bogotá con el propósito de asistir a un concierto. La subteniente habría llegado al cantón para cumplir esa salida, aunque no alcanzó a presentarse en la cita que tenía programada esa noche.

Investigadores sostienen que un hombre la esperaba cerca del vehículo, detalle que suma un elemento clave dentro de la indagación. Testimonios señalan que la mujer y el oficial mantuvieron una relación sentimental que, según versiones iniciales, terminó hace poco tiempo. Ese antecedente impulsa una de las líneas investigativas que contemplan la posibilidad de un crimen pasional.

Exmilitar puso en duda versiones sobre la muerte de subteniente

En medio de la conmoción, un mensaje publicado en Facebook por Paul Ochoa, quien aseguró que Mora fue su “comandante en Tolemaida”, tomó gran relevancia.

Ochoa pidió que el caso no se reduzca a un “problema de pareja”, y aseguró que “hay una verdad que aún no se cuenta” y pidió claridad absoluta frente a los hechos.

“Hoy alzo mi voz por la teniente María Camila Mora, mi comandante en Tolemaida y una mujer íntegra que sirvió a Colombia con honor. Su caso en el Cantón Norte no puede ser reducido a un simple “problema de pareja”, escribió el joven en su cuenta de Facebook.