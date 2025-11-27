El caso de Cantón Norte continúa avanzando con nuevos hallazgos relevantes para la investigación. Durante una inspección en la habitación del capitán Pablo Masmela, quien le habría quitado la vida a su expareja.

(Vea también: Militar que habría asesinado a su pareja en Cantón Norte tomó fatal decisión; hay detalles)

Durante la noche del 26 de noviembre de 2025 se escucharon disparos en el parqueadero del casino de oficiales de la Escuela de Infantería. En un vehículo particular fueron encontrados los cuerpos sin vida de la subteniente María Mora y del capitán Pablo Masmela.

Las autoridades recuperaron un arma dentro del vehículo y revisaron los registros de ingreso al parqueadero como parte de las primeras diligencias. La Policía Nacional y el CTI continúan con la investigación, analizando la secuencia de los hechos y recopilando evidencia adicional.

¿Qué hallaron en la habitación del capitán Pablo Masmela en el Cantón Norte?

De acuerdo con Blu Radio, los investigadores encontraron dos armas adicionales en la habitación donde dormía el oficial dentro de las instalaciones militares.

Lo que llama la atención es que el hallazgo se dio sobre la cama del uniformado, por lo que se investiga el origen de las armas y se busca determinar si eran de dotación o contaban con los permisos.

Según la emisora, el general Luis Emilio Cardozo, comandante del Ejército, aseguró que se están rastreando los elementos encontrados, tanto en la habitación como en el carro.

Además, el general, en declaraciones recogidas por Noticias Caracol, habló del proceso de seguimiento y acompañamiento que tienen los uniformados, en lo que tiene que ver con la salud mental.

“En los procesos de incorporación, todos los soldados, los oficiales y los suboficiales pasan por un tamizaje de sanidad. Dentro de ese tamizaje de sanidad, pues está la parte de psicología”, indicó Cardozo.

