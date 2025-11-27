Según los reportes oficiales, fueron dos oficiales del Ejército Nacional de Colombia hallados sin vida dentro de un vehículo en el parqueadero del Casino de Oficiales de la Escuela de Infantería, situada en el Cantón Norte de Bogotá. Los fallecidos son el capitán Pablo Masmela y la subteniente María Mora, quienes, de acuerdo a los informes preliminares, tuvieron un romance en días pasados, pero ya no eran pareja, según informó Blu Radio.

Las detonaciones que alertaron a los presentes se escucharon alrededor de las 8:33 de la noche. Según el testimonio del suboficial de servicio, quien fue el primero en llegar al lugar tras recibir la alerta, encontró los dos cuerpos sin vida en el interior de un vehículo gris. En el suceso, un tercer oficial, un subteniente, presenció parcialmente la escena desde el interior del automóvil donde se encontraba María Mora antes del ataque, de acuerdo con la cadena radial.

Todo apunta a que este desafortunado evento está relacionado con situaciones de índole personal, posiblemente ligado a un conflicto sentimental entre los dos. “El capitán Pablo Masmela había citado a la subteniente María Mora en el parqueadero de la unidad militar. Tras una discusión, el capitán habría asesinado a la subteniente y luego se habría quitado la vida”, indicaron en el informe radial.

Ella, al parecer, había ido al sitio para encontrarse con una amiga y luego acudir a un concierto en el Movistar Arena; sin embargo, se encontró con este hombre antes y, tras discutir dentro del carro, fue cuando se escucharon los disparos y ambos perdieron la vida, según el citado portal.

#OjoDeLaNoche | ¿Qué pasó en el Cantón Norte? Los detalles de muertes de una teniente y un capitán en carro gris Ampliación >>> https://t.co/wKlz9LhyBn pic.twitter.com/tT4efwtJaG — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 27, 2025

El lugar del incidente quedó gravado en imágenes que muestran a los dos oficiales dentro de la unidad militar, evidenciando su cercanía antes del lamentable evento. Las autoridades policiales y judiciales están avanzando actos urgentes de recopilación de material probatorio para determinar con exactitud los detalles del suceso, de acuerdo con el medio de comunicación.

“Personal del casino informa que escucharon disparos en el sector del parqueadero; al hacer la verificación visual, observan dos cuerpos sin vida al interior de un vehículo marca Renault, placas DRZ263”, dice el informe del Ejército replicado por el informe periodístico.

Sobre la mujer, se sabe que ella había llegado hace poco procedente de la base de Tolemaida, en Melgar, Tolima, donde estaba haciendo un curso de entrenamiento. El hombre, por su parte, se preparaba para ser ascendido de capitán a mayor del Ejército, lo que representaba un hito importante en su carrera como militar.

