La investigación del caso ocurrido en el Cantón Norte incorporó un dato clave sobre la subteniente María Mora, quien, al parecer, tenía una cita esa noche, pero no llegó al punto acordado.

Según la reconstrucción preliminar, un hombre (también subteniente) la esperaba cerca del vehículo gris donde horas después fueron encontrados los cuerpos, según informó Blu Radio.

La subteniente tenía permiso para desplazarse desde Tolemaida a Bogotá y asistir a un concierto, de acuerdo con la emisora. En la guarnición, coincidió con el capitán Pablo Masmela en la cafetería, con quien, según versiones iniciales, sostuvo una relación en el pasado.

Testigos indicaron que ambos ingresaron al vehículo, después de que el capitán le pidiera unos minutos para hablar, y comenzaron una conversación que elevó la tensión en pocos minutos. Luego se escucharon los disparos. Cuando las patrullas llegaron al sitio, los dos oficiales estaban sin vida dentro del carro.

¿Quién era tercera persona dentro de carro donde murieron dos oficiales del Ejército?

Una compañera de la subteniente, que la acompañó hasta el lugar, se convirtió en testigo clave. Su relato permitió fijar la cronología y los movimientos de cada uno instantes antes del hecho. Además, las autoridades confirmaron que el vehículo pertenecía a la subteniente, lo que permitió delimitar la escena desde el primer momento.

Las primeras líneas de investigación apuntan a un hecho de índole personal. Varias fuentes no descartan un componente pasional, debido a la historia previa entre ambos oficiales y al intercambio que sostuvieron dentro del automóvil.

Los investigadores continúan con entrevistas, peritajes y análisis técnicos para establecer con precisión lo ocurrido. El dato sobre la cita incumplida y la presencia de un tercero cerca del carro abrió nuevas preguntas dentro del caso.

