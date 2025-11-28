El robo de equipos y el vandalismo en la infraestructura semafórica de Bogotá están generando graves afectaciones a la movilidad en las localidades de Kennedy y Bosa.

Este 28 de noviembre se han visto grandes trancones en Kennedy por cuenta de lo acontecido en varias vías cruciales de la localidad capitalina.

La Secretaría de Movilidad informó que varios semáforos han quedado fuera de servicio debido al hurto de cables y daños intencionales, especialmente en sectores de alta congestión como el Portal de las Américas, la intersección de la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio y la carrera 79 con calle 38C Sur.

Esta situación dificulta la circulación durante las horas pico y aumenta el riesgo de accidentes por la falta de señalización.

Las autoridades han solicitado a los ciudadanos extremar precauciones, ceder el paso a peatones y ciclistas y reportar cualquier falla a la línea de emergencias 123.

Además, recordaron que recientemente, el 16 de noviembre, se presentó una falla masiva en la red semafórica que también obligó al despliegue de gestores de tránsito para controlar de manera manual las intersecciones afectadas, con el fin de evitar mayores congestiones y garantizar la seguridad vial.

En paralelo, surgieron dudas sobre el uso de cámaras en los semáforos. La Secretaría aclaró que estos videodetectores no generan fotocomparendos, sino que permiten medir el flujo vehicular en tiempo real para optimizar la gestión del tráfico en la ciudad.

