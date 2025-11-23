La información sobre los tiempos de renovación de la licencia de conducción despierta inquietud entre miles de ciudadanos. Conocer estos periodos es clave para evitar sanciones y confirmar que el conductor mantiene las aptitudes necesarias para manejar cualquier tipo de vehículo. Este proceso exige pruebas físicas y motrices que deben quedar cargadas en el RUNT antes de que el organismo de tránsito otorgue el documento actualizado.

Aunque todas las renovaciones exigen un examen médico vigente en el RUNT, la frecuencia con la que debe hacerse cambia según la edad del conductor y el tipo de servicio. Mientras una persona es menor de 60 años, el documento se actualiza cada 10 años si el vehículo es de uso particular y cada 3 años cuando corresponde a un vehículo de servicio público.

Renovación de la licencia de conducción después de los 60 años

Una vez se cumplen los 60 años, la vigencia del documento se reduce. En el caso del servicio particular, la licencia se extiende por cinco años, mientras que para el servicio público solo alcanza un año. Esta regla cambia de nuevo al llegar a los 80 años, cuando, como recordó el medio, la actualización debe hacerse todos los años sin importar el tipo de servicio. Además, cada renovación exige un certificado físico, mental y de coordinación motriz con menos de seis meses de expedición.

Condiciones, requisitos y tarifas para renovar el pase

Para avanzar en el trámite se deben cumplir los siguientes puntos:

Estar inscrito en la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Tener incorporado el certificado físico, mental y motriz expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores habilitado.

Estar a paz y salvo por multas e infracciones.

Pagar el valor del trámite.

Una vez verificados los datos, el organismo de tránsito confirma la aptitud del conductor mediante el sistema SICOV y actualiza la vigencia del documento según la edad y el tipo de servicio. Luego se entrega la nueva licencia. El medio también recordó las tarifas: automóvil ($128.700) y motocicleta ($222.100). La documentación exigida incluye cédula o equivalente, y la foto se toma sin costo en los puntos oficiales.

