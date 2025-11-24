Bogotá amaneció con varios problemas en la movilidad por cuenta de trancones derivados en su mayoría por accidentes de tránsito y líos con la señal semafórica, que ha presentado algunas interrupciones en su servicio en diferentes puntos de la ciudad, lo que ha ocasionado caos.

Sumado a ello, un caso lamentable ocurrió en la calle 80 con avenida Ciudad de Cali, en el occidente de Bogotá, donde una mujer, de aproximadamente 40 años, cayó desde un puente peatonal luego de presentar un problema cardiaco que le impidió sostenerse en la estructura y terminó cayendo al vacío, según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo.

La mujer cayó desde la altura y sufrió afectaciones en su rostro, lo que le causó la muerte en el sitio, donde, pese a que llegó una ambulancia, fue imposible salvarle la vida. En la zona ya hay unidades de criminalística y se está intentado identificar a la mujer para determinar qué fue lo que le sucedió realmente en su salud y que ocasionó su fallecimiento, de acuerdo con la emisora.

En la calle 80 se registra un alto flujo vehícular en la mañana de este lunes 24 de noviembre por cuenta de los problemas en la semofarización y de este accidente, que aunque no fue sobre la vía, si ha producido algunos inconvenientes mientras se hace el respectivo levantamiento del cuerpo, según la citada cadena radial.

