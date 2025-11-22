Este sábado 22 de noviembre, una volqueta de carga presuntamente se quedó sin frenos en una de las lomas de Robledo y provocó un fuerte accidente múltiple, provocando pánico, congestión vehicular y al menos seis personas heridas, según reportes preliminares de las autoridades.

El siniestro se registró en la avenida 80, a la altura de la intersección con la calle 65, muy cerca del Éxito de Robledo, cuando, según testigos, la volqueta descendía en sentido norte‑sur con una carga estimada en 17 toneladas, perdió el control y embistió a múltiples vehículos.

Un video, compartido por Noticias Caracol, mostró el momento exacto del accidente. Acá, las imágenes en cuestión (segundo 14):

En Medellín se registró un grave accidente de tránsito. Noticias Caracol conoció el video en el que quedó registrada la volqueta que, al parecer, se quedó sin frenos y chocó 12 vehículos. Nueve personas resultaron heridas. Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en… pic.twitter.com/J8VGPFfRvW — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 23, 2025

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, al menos 12 vehículos resultaron afectados, incluyendo automóviles particulares y dos buses de servicio público. Algunos reportes, sin embargo, hablan de ocho vehículos implicados.

El impacto fue tan fuerte que uno de los buses se terminó estrellado dentro de un lote, según las imágenes difundidas por testigos.

Los reportes indican que al menos seis personas quedaron heridas, tres de ellas con lesiones de gravedad. Entre los lesionados figuran el conductor de uno de los buses chocados y un conductor y su acompañante de un vehículo particular.

Acá, videos grabados en la escena:

Una volqueta que transportaba 17 toneladas de material perdió los frenos en el sector la Loma de Robledo, a la altura de la calle 80 con carrera 65, provocando un aparatoso accidente de tránsito que dejó 3 heridos. Además se llevó por delante 12 vehículos, entre estos dos buses y… pic.twitter.com/grBPgYDRy7 — Teleantioquia (@Teleantioquia) November 22, 2025

Grave accidente de tránsito en Medellín: por lo menos seis vehículos sufrieron daños, al parecer, por la embestida de una volqueta que habría perdido el control en el sector Robledo. Autoridades se dirigen al lugar para determinar el estado de los ocupantes de los vehículos. pic.twitter.com/MZILs8zOkY — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 22, 2025

Debido a la magnitud del accidente, la Secretaría de Movilidad de Medellín informó que la avenida 80 fue cerrada entre la calle 65 y la calle 54A, en ambos sentidos, provocando fuertes filas de tráfico.

El cierre fue necesario para permitir la atención de los heridos, la remoción de los vehículos y la limpieza de la zona. En el sitio hicieron presencia el Cuerpo de Bomberos, agentes de tránsito y personal de emergencia médica, quienes trabajaron coordinados para estabilizar a los lesionados y organizar la salida de los vehículos siniestrados.

Según declaraciones oficiales, la hipótesis principal del accidente es una falla en el sistema de frenos de la volqueta, que habría perdido la capacidad de frenado en plena bajada. La investigación ya fue activada: peritos de tránsito revisarán el estado del vehículo, la distribución de la carga y otros factores para determinar las causas exactas del siniestro.

