Boyacá está conmocionada con el fallecimiento de esta joven mujer que llevaba cerca de 4 años de relación con el subintendente Hamilton Ruiz, quien era el comandante de policía del municipio de Chiscas. Él, según la versión dada por su abogado, estaba manipulando el arma de dotación que le habían dado horas antes y este se le disparó sin culpa. La bala fue a la cabeza de Liliana Cruz y ella falleció.

Liliana Cruz nació en Ramiriquí y, según La FM, es hija de un funcionario de hospital y de una docente, y egresada de la IET José Ignacio de Márquez. Tenía 25 años en el momento de su fallecimiento.

Su relación con Ruiz Bolívar comenzó hace varios años y juntos se habían radicado en Chiscas desde hace cuatro meses, pues la Policía había trasladado allí al subintendente para que tomara su cargo de comandante de la estación.

Cruz, afirma El Tiempo, “desde hace más de tres meses, se desempeñaba como la trabajadora social del municipio en el que encontró la muerte y coordinadora del programa PIC (Plan de Intervenciones Colectivas), una estrategia de salud pública nacional que busca promover la salud y prevenir enfermedades a nivel comunitario a través de acciones dirigidas a toda la población, independientemente de su afiliación al sistema de salud”.

El abogado Diego Coconubo, quien representa a Hamilton Ruiz, explicó que el hecho se generó a unas tres cuadras de la estación en la que él trabajaba y que tenía en su poder el fusil Galil (con el que le disparó y que no es usual en este tipo de uniformados) porque se lo habían dado como parte de la dotación, dada la orden de acuartelamiento, como consecuencia del hostigamiento al Batallón de Alta Montaña Nº 2 General Santos Gutiérrez Prieto, a dos horas y media de Chiscas.

Liliana Cruz fue reconocida por el municipio de Ramiriquí y la Alcaldía emitió un comunicado lamentando su muerte

Por el momento, Hamilton Ruiz, también de 26 años, fue suspendido de sus actividades en la Policía y aunque no ha sido capturado porque se trata de un hecho sin intención, su abogado aseguró que está a disposición de la Fiscalía para responder por la mala manipulación del arma que acabó en el fallecimiento de su pareja.

Por su parte, desde Chiscas también dieron a conocer un comunicado para aclarar los hechos:

