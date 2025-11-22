El subteniente Haminton Ruiz Bolívar, comandante de Policía en Chiscas, Boyacá, está sumergido en una suma tristeza luego de que en pasados días le disparara a su esposa por accidente, según la versión que se ha conocido por parte de su abogado.

Sigue a PULZO en Discover

Diego Coconobú, quien lleva el caso del subintendente, contó en Caracol Radio las circunstancias en las que se dio esta tragedia que hoy enluta al municipio de Chiscas, en Boyacá, a donde esta pareja había llegado hace unos meses y se estaba ganando el cariño de la comunidad.

En diálogo con Caracol Radio, el abogado señaló que el disparó a Liliana Cruz, la compañera sentimental del comandante de esta estación de Policía, se dio “derivado de la manipulación errónea del fusil del comandante de la estación”. “Fue un accidente en el cual se activa una de las armas de fuego y fallece la compañera sentimental del seño oficial”, añadió.

Según El Tiempo, los hechos se habrían presentado en un establecimiento de comidas rápidas en el que pararon luego de cumplida la jornada laboral. Allí, Ruiz Bolívar tenía un fusil, que según el abogado es “tipo Galil” y que fue entregado dada la coyuntura de inseguridad que hay en la zona, pues en días pasados hubo un hostigamiento al Batallón de Alta Montaña Nº 2 General Santos Gutiérrez Prieto, a dos horas y media de Chiscas.

“Unidades de criminalísticas de balística se pudo establecer que fue con el armado albergó de dotación tipo fusil”, dijo el representante legal.

De hecho, por el tipo de bala, inicialmente se había pensado que había sido un francotirador, pero ya se confirmó que fue por la mala manipulación del arma por parte del policía.

Actualmente, Ruiz Bolívar se encuentra devastado por la muerte de su cónyuge en estas circunstancias, pero, dice el abogado, “está a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata y se espera la decisión de un fiscal seccional para establecer el proceder y la judicialización respectiva”.

Por el momento, la conmoción es total en Chiscas, un municipio muy pequeño de Boyacá que queda cerca la frontera con Santander y que no supera los 2.000 habitantes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.