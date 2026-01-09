La Policía Nacional despidió con profundo pesar a Niro, un perro especializado en la detección de explosivos que durante varios años prestó un servicio clave en la protección de instalaciones estratégicas y eventos de alto nivel en Colombia.

Niro nació el 25 de septiemre de 2018 en el criadero de la Policía Nacional, ubicado en Facatativá, y desde sus primeros meses de formación se destacó por su energía, inteligencia y nobleza. Fue entrenado en la búsqueda de sustancias explosivas y, tras culminar con éxito su proceso de adiestramiento, recibió su certificación oficial en diciembre de 2019.

Luego de iniciar su etapa operativa, fue asignado al Grupo de Carabineros y Guías Caninos de la Policía Metropolitana de Bogotá, donde desarrolló una labor constante en tareas de seguridad y prevención del riesgo. Gracias a su disciplina y persistencia, participó en comisiones especiales en puntos considerados estratégicos, como el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Embajada de los Estados Unidos y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Además, Niro hizo parte de operativos y eventos especiales en distintas regiones del país, así como de esquemas de seguridad presidencial, convirtiéndose en un apoyo fundamental para las autoridades en la protección de ciudadanos y funcionarios.

La institución informó que el canino falleció a causa de cáncer, enfermedad que puso fin a una trayectoria marcada por la vocación de servicio. “Más que un canino policial, fue un amigo leal y hace parte eterna de nuestra familia policial”, señalaron desde la Policía, al rendirle homenaje.

¡Gracias por tanto Niro! Nació el 25 de septiembre de 2018 en el criadero de la Policía Nacional en Facatativá y fue adiestrado en la búsqueda de sustancias explosivas, destacándose desde su formación por su energía, inteligencia y nobleza. Certificado en diciembre de 2019,… pic.twitter.com/CtJnZZiLo2 — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) January 9, 2026

Su partida deja un legado de compromiso, amor y servicio al país, y un recuerdo imborrable entre los uniformados que trabajaron a su lado.

