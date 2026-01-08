Este jueves 8 de enero de 2026, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió una advertencia por fenómeno natural que afectará varias regiones de Colombia durante las próximas 48 horas.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Persisten las lluvias en Risaralda: alertas naranjas y llamado oficial a no bajar la guardia ante deslizamientos)

La situación que fue bautizada por expertos como ‘tormenta negra’, según informó Blu Radio, provocó alerta de la citada entidad por la probabilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento y posible granizo, especialmente en zonas del centro, occidente y sur del país.

De acuerdo con la entidad, el sistema atmosférico causará un aumento significativo de la nubosidad y precipitaciones persistentes, lo que podría causar afectaciones en la movilidad, la infraestructura y las actividades diarias. Las condiciones climáticas favorecerán aguaceros prolongados en distintos puntos del territorio nacional.

Lee También

Las regiones con mayor riesgo de lluvias fuertes incluyen Antioquia, Santander, Cesar, Bolívar, Magdalena, Sucre y Córdoba. También se esperan precipitaciones relevantes en Caldas, Risaralda, Tolima, Cundinamarca, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Amazonas, norte de Boyacá, Huila, Guainía y Vaupés, con posibilidad de vientos intensos y episodios aislados de granizo.

🛰️En horas de la tarde se han registrado precipitaciones y nubosidad sobre diversos sectores del oriente de la Amazonía, suroriente de la Orinoquía, norte del Pacífico y nororiente de la región Andina. pic.twitter.com/bpVDcE0362 — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) January 8, 2026

Pronóstico del clima para San Andrés y Providencia

El informe señala que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina presentará condiciones más estables, con baja probabilidad de lluvias significativas durante este periodo.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantenerse atenta a los comunicados oficiales, extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, evitar actividades al aire libre durante los picos de lluvia y asegurar techos u objetos que puedan desprenderse por los vientos fuertes.

Para la tarde de hoy #PronósticoIdeam anticipa lluvias🌦️🌧️ con tormentas ⛈️eléctricas en áreas de los departamentos de Chocó, Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Amazonas, Vaupés y Guaviare. pic.twitter.com/uzrq1FoAHB — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) January 8, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.