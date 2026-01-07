En la noche de este miércoles 7 de enero se desató un encontronazo entre Vicky Dávila y Gustavo Petro luego de que el mandatario, en su discurso desde la Plaza de Bolívar, mencionara a la precandidata presidencial.

Al caer la tarde, Petro hizo presencia ante sus simpatizantes y dio a conocer que se comunicó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se controlaron las tensiones entre los dos gobernantes, las cuales habían provocado las movilizaciones de la jornada.

Luego de explicar por qué daría un discurso diferente al que había preparado, gracias a la comunicación con el jefe de Estado estadounidense, habló de Dávila (sin nombrarla) y la trató de mentirosa.

“La llamada periodista, que no ha perdido un solo día y una sola hora en atacarme por todo y echar mentiras todo el tiempo”, indicó el mandatario a la vez que habló de supuestos vínculos de la familia de la esposa de la comunicadora con paramilitares.

🔴 #EnDirecto | Conéctate a la movilización de Colombia por la soberanía y la democracia. https://t.co/6szYEpsO7z — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 7, 2026

Respuesta de Vicky Dávila sobre discurso de Gustavo Petro

La exdirectora de la revista Semana, en una corta publicación de X, no se guardó nada y de manera directa y mencionando al jefe de Estado lo tildó de infame y miserable por sus palabras y señalamientos.

“Dios te perdone, Gustavo Petro… miserable, infame… Dios te perdone”, escribió la precandidata presidencial en la mencionada red social, sin indicar el contexto de sus declaraciones.

Dios te perdone Gustavo Petro… miserable, infame… Dios te perdone.@petrogustavo — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) January 8, 2026

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

