Un nuevo cruce político se encendió en redes sociales luego de que Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, lanzara un comentario directo contra la Vicky Dávila. A través de su cuenta en X, Santos cuestionó lo que consideró una contradicción en el discurso de la comunicadora, al señalar que para ella es “malo” que exfuncionarios del santismo trabajen con el actual Gobierno de Gustavo Petro, pero “bueno” si esos mismos perfiles se acercan a su proyecto político.

“¿Si ex funcionarios de @JuanManSantos trabajan con el gobierno es malo y es petrosantismo y si se unen a ti es bueno? Adelante el Vickysantismo!“, escribió Santos en su cuenta de X.

La polémica del hijo de Santos viene como respuesta al anuncio de la nueva coalición de centro-derecha que llevará por nombre “Mejor juntos”. El bloque, confirmado por Caracol Radio, reunirá a varios de los precandidatos más visibles de ese espectro político, entre ellos Vicky Dávila, cuya presencia ha generado especial atención por su discurso de independencia frente a los partidos tradicionales.

La alianza estaría integrada por Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y la propia Dávila, quienes han venido sosteniendo conversaciones para unificar fuerzas y llegar con un solo nombre a las elecciones presidenciales de mayo de 2026. La formalización del acuerdo se concretará luego de que Oviedo entregue ante la Registraduría más de 800.000 firmas, requisito con el que terminará de completar su inscripción como aspirante presidencial.

Las primeras señales públicas de esta convergencia ya se habían dado días atrás, cuando Mauricio Cárdenas y David Luna acompañaron a Aníbal Gaviria en la entrega de firmas, una imagen que confirmó que el bloque venía tomando forma. Con ese antecedente, la reunión de este miércoles marca el punto de partida oficial de una estrategia conjunta que buscará competir en igualdad de condiciones frente a otros sectores políticos.

La participación de Vicky Dávila resulta particularmente llamativa, ya que ha insistido en que su proyecto no depende de los partidos tradicionales, aunque sí ha mostrado cercanía con figuras de alto reconocimiento político. El riesgo para la periodista y candidata está en el mecanismo interno que definirá al aspirante único, pues ella ha reiterado que su objetivo es llegar a la primera vuelta presidencial y no quedarse por fuera en una consulta interna.

Tras el anuncio, se espera que los integrantes de “Mejor juntos” confirmen su participación en las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026, fecha en la que se definirá quién representará a la coalición. Con este movimiento, el panorama político empieza a depurarse y a marcar bloques claros, mientras otros aspirantes, como Sergio Fajardo, han optado por mantenerse al margen y competir sin alianzas en una contienda que, poco a poco, comienza a tomar forma definitiva.

