Este miércoles quedará oficialmente conformada una nueva coalición de centro-derecha con miras a las elecciones presidenciales de 2026. El nombre del bloque será “Mejor juntos”, confirmó Caracol Radio, y reunirá a varios de los principales precandidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño el próximo año.

Sigue a PULZO en Discover

La alianza estaría integrada por:

Mauricio Cárdenas

Aníbal Gaviria

David Luna

Juan Manuel Galán

Juan Daniel Oviedo

Vicky Dávila

Todos ellos han venido adelantando conversaciones para unificar fuerzas y presentar una candidatura única en las elecciones presidenciales de mayo del 2026.

La formalización del acuerdo se dará luego de que Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, entregue ante la Registraduría más de 800.000 firmas con las que busca avalar su aspiración presidencial. Con este paso, se completará el proceso que ya habían adelantado los demás integrantes de la coalición desde comienzos de diciembre.

Lee También

De hecho, una de las primeras señales públicas de este acercamiento se dio la semana pasada, cuando Mauricio Cárdenas y David Luna acompañaron la entrega de firmas de Anibal Gaviria ante la autoridad electoral, una imagen que confirmó la consolidación del bloque político.

La presencia de Vicky Dávila llama poderosamente la atención porque ella ha sido muy clara en afirmar que va a mantenerse independiente de algunos partidos tradicionales, aunque le hace guiños a algunos. Entre sus nuevos ‘amigos’ no hay ningún de un partido tradicional, pero sí personas que tiene un caudal político. La riesgoso para ella es perder en el mecanismo interno que van a hacer para elegir a un único candidato, pues ella ha dejado muy claro que sí o sí quiere ser candidata presidencial

Tras el anuncio oficial de la alianza, se espera que los precandidatos ratifiquen su participación en las consultas interpartidistas previstas para el 8 de marzo de 2026. Ese mecanismo será el encargado de definir quién, entre los seis aspirantes, se convertirá en el candidato o candidata presidencial de la coalición de centro-derecha.

Y con esta alianza también se van decantando quién está con quién. Este grupo de centro derecha ya quedará definido como una unidad que buscará hacerle contrapeso a una derecha un poco más extrema, en la que están Juan Carlos Pinzón, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, recientemente elegida como la candidata del Centro Democrático.

De hecho, en las últimas horas, Pinzón señaló que ellos también deberían hacer una consulta para elegir un único candidato de cara a las elecciones presidenciales. Esa misma propuesta la hizo Abelardo de la Espriella, buscando ganar más apoyos políticos, pues actualmente carece de ellos. La unificación de esta coalición aún no está clara, pero, el mismo Álvaro Uribe Vélez ha dejado claro que sí le gustaría tener a Pinzón de su lado.

(Vea también: “No hay otro animal más poderoso que tú”: la frase de Paloma Valencia dirigida a María Fernanda Cabal)

El que sí parece será un llanero solitario en esta puja electoral es Sergio Fajardo. Él fue llamado por este naciente bloque (Mejor juntos), pero declinó la invitación. A Claudia López, con quien se le vio muy contento en el pasado, tampoco le dio una oportunidad de formar alianza, aunque ella sí quería, y ha dicho en varias oportunidades que va solo hasta la contienda electoral.

Así las cosas, poco a poco se va cerrando esta puja de más de 20 precandidatos presidenciales y se van unificando esfuerzos de cara a la recta final del 2026.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.