El Centro Democrático dio a conocer este lunes 15 de diciembre los resultados de la encuesta interna con la que definió a su candidata presidencial para las elecciones de 2026, un proceso clave para el futuro del partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

(Vea también: “Las pueden matar”: Uribe se va contra Petro por amenazas a precandidatas del Centro Democrático)

Según el sondeo, Paloma Valencia obtuvo el primer lugar de intención de voto entre los consultados, superando a María Fernanda Cabal y a Paola Holguín.

Este es el anuncio de la candidata del Centro Democrático:

Resultados de la encuesta del Centro Democrático

El Centro Democrático explicó que el mecanismo buscaba medir reconocimiento, favorabilidad y capacidad de competir en primera vuelta, de cara al panorama electoral de 2026.

Qué viene ahora para el Centro Democrático

Con estos resultados, Valencia se convierte en la carta oficial del Centro Democrático para iniciar la carrera presidencial, en un escenario político marcado por la fragmentación de la derecha y la búsqueda de alianzas.

En las próximas semanas el partido tendrá que definir si hará consultas, alianzas o estrategias, con el objetivo de fortalecer la candidatura y ampliar su base electoral.

