Mientras se espera que el Centro Democrático haga el anuncio oficial sobre quién será su candidata presidencial (entre Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia), el mencionado canal de televisión filtró que Cabal ya sería la ganadora.

“María Fernanda Cabal ( @MariaFdaCabal ) gana la encuesta y será la candidata presidencial del Centro Democrático. El partido lo hará oficial este lunes 15 de diciembre a las 5:00 p. m.”, apuntó ese medio.

La decisión final, a falta de su oficialización, se tomará con base en una encuesta nacional encargada por el partido para medir la intención de voto de cada aspirante.

El expresidente Álvaro Uribe dejó abierta en su momento la discusión sobre si la candidata elegida debe participar en una consulta interpartidista o si es preferible definir el camino únicamente a través de encuestas.

Esta alternativa cobró fuerza luego de que Sergio Fajardo anunciara que no participará en una consulta, lo que llevó a Uribe a advertir que, si ese mecanismo se fragmenta en varios grupos, podría resultar poco útil para el Centro Democrático.

El uso de la encuesta como método de selección ha generado fuertes tensiones internas. Uno de los hechos más relevantes fue la expulsión de Miguel Uribe Londoño del proceso por decisión de las directivas del partido.

Además, Andrés Guerra renunció a su aspiración presidencial para buscar nuevamente un escaño en el Senado.

Así las cosas, la contienda interna se concentró en Holguín, Cabal y Valencia, quienes han intensificado su actividad política mediante foros y eventos públicos.

Paralelamente, el uribismo analiza posibles alianzas con otros sectores de oposición al gobierno de Gustavo Petro, con el objetivo de recuperar la Presidencia en 2026.

