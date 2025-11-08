Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, envió una carta al director nacional del partido, Gabriel Vallejo, quejándose de la elección de la encuestadora Atlas Intel para la votación y exigiendo la grabación completa de una reunión donde fue “tildado” de deshonesto.

La tormenta comenzó el 4 de noviembre en una reunión en Bogotá, donde se discutió la encuestadora para medir a los cinco precandidatos: Uribe Londoño, Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y Andrés Guerra.

Fuentes del partido, explica Semana, revelaron que asesores de Uribe Londoño contactaron a Atlas Intel para contratar sus servicios sin informar al colectivo, recibiendo un no que provocó molestia en su equipo.

Aunque Uribe Londoño niega conocimiento, en la sesión le reclamaron, y él explotó: “No estoy dispuesto a tener que soportar otras reuniones en las que, en vez de buscar una solución que cumpla con los principios antes expresados y que le genere tranquilidad no solo a los precandidatos, sino a todos los colombianos, se dediquen las mismas únicamente a intentar manchar mi honorabilidad y poner entredicho mis valores y mi ética en vez de atender con urgencia el tema que nos convoca a todos: escoger en un proceso democrático al próximo presidente de Colombia”, escribió en su carta del 7 de noviembre.

Uribe Londoño, dolido, pidió: “Le exijo que revele al presidente Álvaro Uribe y a la Dirección del Partido, la totalidad de la grabación de la reunión de anoche que está bajo su poder, como usted mismo reconoció anoche. Sepa usted que yo también tengo una copia de la misma”.

“Todavía sorprendido y con dolor procedo a dar respuesta a algunos de los planteamientos hechos en la noche de ayer por usted y por algunos de los precandidatos de nuestro partido en la reunión que sostuvimos acerca de una conversación que tuvieron mis asesores con la empresa encuestadora Atlas Intel y por la cual fui tildado entre otras cosas, de ser una persona antiética”, decía la carta.

Centro Democrático le respondió a Miguel Uribe Londoño

Vallejo no se quedó callado. En su respuesta del mismo día, conocida por W Radio, el director nacional advirtió: “En respeto y consideración que te tengo y por respeto a los demás precandidatos, omitiré por ahora dar respuesta al contenido de tu comunicación, cuyo lenguaje y términos no se compadecen con el trato que el partido y mi persona hemos tenido contigo”.

Y remató con una pregunta punzante: “En aras de la claridad y transparencia que exige este proceso”, si alguno de sus asesores contactó a Atlas Intel. El tono, gélido, dejó claro el quiebre.

María Fernanda Cabal se pronunció sobre quejas de Miguel Uribe Londoño

Horas después, María Fernanda Cabal entró al ruedo con una carta de respaldo a Vallejo. “Resulta inadmisible que se intente socavar la confianza en nuestras estructuras internas y poner en entredicho el prestigio de un partido que ha sido firme en su compromiso con la democracia, los valores éticos y la defensa de una Colombia libre, segura y en orden”, escribió.

Cabal, precandidata rival de Uribe Londoño, enfatizó: “En este proceso no solo se define una candidatura presidencial; está en juego la representación genuina de los valores del Centro Democrático y la confianza de millones de colombianos que creen en la posibilidad de una transformación real para nuestro país, de la mano del expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

