En las últimas horas se habría desatado una tormenta en el partido Centro Democrático a pocos días de que se conozca la elección de su candidato presidencial. Dichas diferencias quedaron en evidencia a través de una carta enviada por Miguel Uribe Londoño, uno de los aspirantes, al director del partido, en la que manifestó su inconformidad con el proceso de selección.

En la misiva, Uribe Londoño expresó su preocupación por lo que considera vetos y sesgos dentro de un proceso que, a su juicio, debe ser transparente y equitativo.

“Todavía sorprendido y con dolor, procedo a dar respuesta a algunos de los planteamientos hechos en la noche de ayer por usted y por algunos de los precandidatos de nuestro partido en la reunión que sostuvimos acerca de una conversación que tuvieron mis asesores con la empresa encuestadora Atlas Intel y por la cual fui tildado, entre otras cosas, de ser una persona antiética”, indicó Uribe Londoño, según recogió Semana.

La carta, emitida en medio de un ambiente de incertidumbre, llega a solo 20 días de conocerse el nombre del candidato único. La situación evidencia una disputa interna y posiciones divergentes entre los aspirantes del partido antes de que el próximo 28 de noviembre se conozca el nombre de quién representará a esa colectividad.

De acuerdo con el padre de Miguel Uribe Turbay, sus compañeros lo habrían atacado y exigió que la grabación del encuentro llegue a manos del expresidente Álvaro Uribe. Además,

“No estoy dispuesto a tener que soportar otras reuniones en las que, en vez de buscar una solución que cumpla con los principios antes expresados y que le genere tranquilidad no solo a los precandidatos, sino a todos los colombianos, se dediquen las mismas únicamente a intentar manchar mi honorabilidad”, agregó el Uribe Londoño.

¿Por qué se desató pelea entre precandidatos del Centro Democrático y Miguel Uribe Londoño?

De acuerdo con la revista, la misiva desató más malestar entre los preseleccionados de ese partido para ir a elecciones presidenciales, entre los que están Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Andrés Guerra.

Además, según el citado medio, Uribe Londoño días atrás habría advertido un posible favorecimiento de la encuestadora seleccionada para el proceso hacia Cabal, pero el conflicto estalló porque un asesor del economista intentó contactar a esa compañía.

