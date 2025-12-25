La académica e investigadora Patricia Pinzón de Lewin falleció el 25 de diciembre de 2025, dejando un amplio legado en los estudios de ciencia política, historia institucional y derechos humanos en Colombia. Su trabajo la consolidó como una de las voces más influyentes en el análisis político del país y en la reflexión sobre los procesos sociales y democráticos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Falleció en Bogotá reconocida periodista y este fue el último mensaje que le dedicó a su hija)

Pinzón de Lewin fue politóloga y magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, institución con la que mantuvo un vínculo permanente a lo largo de su vida profesional. Desde el ámbito académico y desde espacios institucionales, dedicó su carrera al estudio de los partidos políticos, las dinámicas regionales, el poder civil y la relación entre las Fuerzas Armadas y la democracia.

A lo largo de su trayectoria se desempeñó como investigadora, asesora, editora de publicaciones especializadas y promotora de iniciativas relacionadas con la observación y defensa de los derechos humanos, aportando análisis rigurosos y documentados al debate público nacional.

Lee También

#ATENCIÓN Falleció en las últimas horas Patricia Pinzón de Lewin, destacada politóloga e historiadora colombiana graduada de la Universidad de los Andes. A lo largo de su carrera, fue una influyente investigadora en política e historia nacional, asesora gubernamental y… pic.twitter.com/TsWjEnjaqe — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 26, 2025

¿Qué libros escribió Patricia Pinzón de Lewin?

Entre sus obras más reconocidas se encuentran ‘Pueblos, regiones y partidos’, ‘El Ejército y las elecciones’ y ‘Historia de la Universidad de los Andes’, esta última en coautoría con Gustavo Bell. También abordó temas de política internacional en ‘Alberto Lleras y John F. Kennedy: amistad y política internacional’, escrito junto a Carlos Caballero.

Uno de sus aportes más significativos fue el libro ‘Esmeralda Arboleda: la mujer y la política’, en el que analizó el papel de esta líder en la conquista de los derechos políticos de las mujeres en Colombia y su influencia en la vida pública del país durante el siglo XX.

El fallecimiento de Patricia Pinzón de Lewin representa una pérdida importante para la academia colombiana y para la memoria intelectual del país. Su obra y pensamiento continúan como referencia para el estudio de la historia política y democrática de Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.