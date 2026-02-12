El reciente retiro del general Edwin Masleider Urrego de la Policía Nacional se origina de un informe de inteligencia iniciado por un correo anónimo recibido por Colombia Humana, según informó El Tiempo. La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al indagar, encontró información preocupante que involucra a Urrego con presuntos planes contra el presidente Gustavo Petro y su ministro de Interior, Armando Benedetti.

El correo anónimo declaró la supuesta colaboración entre el teniente coronel Óscar Moreno Arroyabe, el comandante de Barranquilla, y políticos de derecha, en un complot para descreditar al Gobierno Petro. El presunto plan consistiría en un decomiso de drogas orquestado para culpar a los funcionarios de Presidencia. Aunque la dependencia de inteligencia no pudo corroborar directamente esta acusación, la información presentada dio lugar a una serie de hallazgos que llevaron a la destitución del general, de acuerdo con el rotativo.

Los hallazgos del DNI sobre la carrera del general Urrego dieron cuenta de al menos cuatro acusaciones anteriores que causaron preocupación aunque ninguna de ellas se haya formalizado ni relacionado con la acusación del correo. Estos hallazgos incluyen la supuesta protección irregular de la pastora María Luisa Piraquive en un caso con la Fiscalía en 2014, bloqueo a la información pública en Barranquilla, y denuncias de interferencias en la investigación contra ‘Papá Pitufo’, cuyo caso envolvió al patrullero Burbano que grabó audios de corrupción donde aparece el exdirector de Polfa, Heinar Puentes, según el citado diario.

Uno de los incidentes más alarmantes en la carrera de Urrego, quien fue excomandante de la Policía Metropolitana de Cali y de Barranquilla, fue la incautación de dispositivos de jefes del EMC (disidencias) en vehículos de la UNP en Antioquia en 2024, donde estuvo vinculado como subdirector de Dijín. Un hecho de suma importancia fue el sobrevuelo no autorizado de un helicóptero policial en las protestas en la Universidad del Atlántico el 30 de octubre de 2025, de acuerdo con el informe periodístico.

El general Urrego, en su defensa, ha negado todas las irregularidades citadas y ha anunciado demandas. Insistió en que su salida de la Policía Nacional se debió a “intenciones de sacarme de la Policía desde Barranquilla”, y atribuyó su destitución a una supuesta retaliación de Benedetti, tras su participación en un allanamiento a su casa ordenado por la Corte Suprema, afirmando “hubo intenciones de sacarme de la Policía desde Barranquilla”.

Armando Benedetti, por su parte, al rechazar estas acusaciones, afirmó que el informe revela “torcidos” en la gestión de Urrego.

