El tiroteo que ocurrió hacia las 4:00 p. m. en inmediaciones del gimnasio Bodytech Cabrera, en la calle 85 con carrera Séptima, dejó dos víctimas mortales, según confirmó la Policía este 11 de febrero.

Las dos personas fallecieron en la clínica El Country debido a la gravedad de las heridas. En un comunicado, el centro de salud dio a conocer que las víctimas llegaron sin signos vitales al momento de ser atendidas.

Según las primeras versiones sobre los hechos, las víctimas habían salido del gimnasio y fueron interceptadas por un sicario que las esperaba desde hacía al menos 15 minutos. El atacante, que vestía traje formal al momento del crimen, habría disparado cuando ambas personas se disponían a retirarse del lugar, de acuerdo con Caracol Radio.

¿Quiénes eran las víctimas del atentado en el Bodytech de Bogotá?

Según reveló El Tiempo, el hombre que sería el objetivo principal del sicario fue Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, reconocido empresario del sector arrocero.

El medio señaló que Aponte estaba vinculado a la Fundación Gustavo Aponte Rojas, entidad que adelanta labores sociales con niños en condición de vulnerabilidad en Patio Bonito. Su nombre también aparece relacionado con las empresas Flexo Spring S.A.S. e Incoltapas.

En el hecho también murió Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, quien, de acuerdo con la misma publicación, trabajaba como escolta y figuraba en registros empresariales de Flexo Spring S.A.S., firma en la que igualmente aparece Aponte.

Por ahora, las autoridades avanzan en la verificación de lo ocurrido y no descartan ninguna hipótesis.

