Un tiroteo registrado en la tarde de este miércoles en la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá, causó momentos de pánico en una de las zonas más concurridas y exclusivas de la ciudad. El hecho ocurrió en inmediaciones del gimnasio Bodytech, donde se escucharon varios disparos que alertaron a transeúntes y usuarios del sector.

El intercambio de disparos dejó dos personas muertas, quienes fueron auxiliadas en el lugar y trasladadas posteriormente a un centro asistencial. En redes sociales comenzó a circular un video del momento posterior al ataque, en el que se observa cómo algunas personas intentan auxiliar a las víctimas mientras llegan los organismos de emergencia.

Aquí se ven los momentos de desesperación:

Quiénes son los muertos por atentado en la calle 85

Las víctimas fueron identificadas como el empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su hombre de seguridad, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón. Ambos resultaron lesionados durante el tiroteo ocurrido a pocos metros del establecimiento deportivo.

Aponte Fonnegra es usuario del gimnasio y se encontraba saliendo del lugar en el momento del ataque. En ese instante iba acompañado por su escolta, quien también fue alcanzado por los disparos.

Las dos personas heridas fueron trasladadas a la Clínica El Country, donde fallecieron.

