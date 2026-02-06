En los últimos años, varios planteles de alto reconocimiento en Bogotá han cerrado sus puertas, un fenómeno que refleja la crisis que atraviesa el sector educativo en Colombia. De acuerdo con cifras del propio gremio, muchos colegios no alcanzan actualmente ni el 50 % de ocupación estudiantil, lo que ha impactado de manera directa a docentes, personal administrativo y familias que deben reubicar a los estudiantes para continuar su proceso académico.

Esta situación también ha tocado a instituciones tradicionalmente consideradas entre las más prestigiosas de la capital, algunas de ellas con resultados destacados en las pruebas Saber 11 y con décadas de trayectoria. Entre los colegios que han cesado operaciones recientemente se encuentran:

Colegio Nueva Alianza Integral, uno de los planteles de mejor calidad de la ciudad, que ocupó el puesto 20 en las pruebas Saber 11 de 2024 (cerró en 2025).

Colegio de la Presentación de Sans Façon, fundado en 1935 y ubicado en el puesto 35 del ranking del Icfes (cerró en 2024).

Colegio Congregación de Hermanas de la Caridad Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, Provincia de Bogotá.

Colegio Militar Simón Bolívar, que funcionó por más de 40 años y fue uno de los más destacados de Bogotá (cerró en 2025).

Gimnasio Campestre, que figuró entre los mejores resultados del Icfes (cerró en 2026 y se fusionará).

Colegio Marymount, otra institución tradicional de la ciudad (cerró en 2026 y se fusionará).

Cabe señalar que el Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount anunciaron que se unirán y operarán como una sola institución educativa a partir de 2029.

¿Quiénes son los famosos que estudiaron en el Gimnasio Campestre en Bogotá?

Precisamente, hay un caso particular que es el del Colegio Gimnasio Campestre, institución educativa de Bogotá que fue fundada en 1946 por Alfonso Casas Morales y que, desde sus inicios, estuvo orientada a la formación de jóvenes hombres.

Con el paso de los años, este colegio se ha consolidado como uno de los planteles más reconocidos del país, no solo por su modelo académico, sino también por la trayectoria pública de varios de sus exalumnos, quienes han tenido un papel relevante en la vida política, económica, cultural y empresarial de Colombia.

Entre las figuras públicas que cursaron sus estudios en el Gimnasio Campestre se encuentran:

David Luna (candidato presidencial).

Enrique Peñalosa (exalcalde de Bogotá).

El exministro José Manuel Restrepo.

Luis Alberto Moreno Mejía, expresidente del BID.

Francisco Samper Llinás, CEO de MullenLowe Group Latinoamérica.

Marcelo Arbeláez y Juan Pablo Ruiz, primeros colombianos en alcanzar la cima del monte Everest.

Leonardo Villar Gómez, gerente del Banco de la República.

Jorge León Dub, cofundador de Quala y presidente del grupo Bretano.

Fonseca, cantante y compositor.

José Gabriel Ortiz Robledo, diplomático y presentador de ‘Yo, José Gabriel’.

¿Cuántos colegios han cerrado en Colombia?

Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, el sector educativo privado en Colombia ha atravesado un panorama complejo que ha derivado en el cierre de cientos de instituciones. Según cifras del propio sector, más de 800 colegios privados han cerrado sus puertas en el país desde 2020, una situación que evidencia las dificultades financieras y operativas que enfrentan estos establecimientos.

El impacto ha sido más significativo en los colegios cuya sostenibilidad depende en gran parte del pago de pensiones. La disminución en el número de matrículas, los retrasos en los pagos por parte de las familias y los cambios en las dinámicas laborales han afectado directamente sus ingresos. A este contexto se suma la necesidad de adaptarse a nuevos modelos de operación, como la incorporación de tecnologías digitales, ajustes administrativos y una mayor flexibilidad en los esquemas educativos. Estos factores han puesto presión adicional sobre instituciones que ya enfrentaban retos estructurales antes de la emergencia sanitaria.

