Desde Barranquilla, el precandidato presidencial Iván Cepeda lanzó la propuesta de eliminar el Consejo Nacional Electoral. El anuncio lo hizo en medio de una intervención pública en la que cuestionó el funcionamiento del organismo y su papel en el sistema electoral del país, después de que el organismo electoral lo haya dejado por fuera de la consulta del próximo 8 de marzo.

Sigue a PULZO en Discover

“Un bien que se le debe hacer al país es eliminar ese organismo corrupto y peligroso para los derechos políticos”, dijo el aspirante.

En el mismo escenario, Cepeda informó que este martes presentará una denuncia penal contra el magistrado Álvaro Hernán Prada y el conjuez Hollman Ibáñez por prevaricato. “Con nuestros derechos no se juega”, agregó. Según Cepeda, el recurso lo presentará en los próximos días, argumentando que Prada e Ibáñez debían estar impedidos para participar en su caso.

Lee También

Desde Barranquilla, el precandidato Iván Cepeda propuso eliminar al Consejo Nacional Electoral y anunció que mañana presentará la denuncia penal contra Álvaro Hernán Prada y Hollman Ibáñez. @Efrain_HS https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/dK2i9xj9Dd — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 5, 2026

A esta postura también se ha sumado el presidente Gustavo Petro, quien se pronunció sobre la designación de Ibáñez y dijo que él no tenía que haber sido designado como conjuez en el caso de Cepeda.

Lee También

Por su parte, el CNE basó su fallo en la figura de la “doble participación”, argumentando que, al haber formado parte de la consulta interna de octubre pasado, el senador estaría inhabilitado para medirse nuevamente en un proceso similar dentro del mismo ciclo electoral. El conjuez Hollman Ibáñez, cuya intervención fue decisiva y ha estado rodeada de controversia por sus supuestos vínculos con el candidato Abelardo de la Espriella, sostuvo que la norma no admite excepciones sobre el tipo de consulta que se adelante.

Ante el bloqueo administrativo para competir en las urnas de marzo, Cepeda confirmó que su campaña no se detendrá, sino que se inscribirá de manera directa para la primera vuelta presidencial.

Cepeda dice que eliminará el Consejo de Estado

Después de rechazar las decisiones del CNE contra el Pacto Histórico, teniendo en cuenta que varias de sus listas no pudieron ser inscritas por decisión del órgano electoral, Iván Cepeda también se refirió al Consejo de Estado.

Asegurando que llegará al poder, el candidato dio a conocer que una de sus primeras reformas será también eliminar al tribunal administrativo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Impacto News (@impactonews)

* Pulzo.com se escribe con Z