Iván Cepeda los acusa de haber actuado de manera irregular en el proceso que terminó con la revocatoria de su inscripción para la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo.

El senador fue enfático en que, a su juicio, se vulneraron sus derechos políticos y los del Pacto Histórico. “Nuestros derechos no serán pisoteados impunemente”, señaló, al confirmar que acudirá a la justicia penal por el presunto delito de prevaricato por omisión, contemplado en el artículo 414 del Código Penal.

Según explicó, la denuncia se fundamenta en que ambos magistrados habrían participado en la discusión y votación de las solicitudes de revocatoria de su candidatura, pese a que —afirma— estaban impedidos para conocer ese asunto. En su criterio, esa actuación viciaría la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que terminó cerrándole la puerta a la consulta interpartidista.

¿Por qué Iván Cepeda denunciará a magistrados?

En el caso de Prada, Cepeda sostiene que existe un conflicto directo y evidente: un proceso penal en curso, actualmente en etapa de juzgamiento, en el que Prada figura como acusado y el propio Cepeda como víctima. A eso se suma, según el precandidato, una animadversión personal que debía obligar al magistrado a declararse impedido.

Sobre Hollman Ibáñez, la acusación apunta a que se habría pronunciado de manera extraprocesal sobre el caso antes de la decisión formal del CNE, además de mantener —según Cepeda— una postura adversa tanto hacia él como hacia el Pacto Histórico.

La denuncia penal llega en un momento de alta tensión política, luego de que el CNE determinara que Cepeda no podía participar en la consulta de marzo por haber intervenido previamente en otro mecanismo similar dentro del mismo proceso electoral. Esa decisión desató una ola de críticas desde sectores del progresismo, incluido el presidente Gustavo Petro, que habló de una vulneración al derecho a elegir y ser elegido.

