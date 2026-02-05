El movimiento político Pacto Histórico anunció oficialmente su retiro de la consulta interpartidista “Frente por la Vida”, programada para el 8 de marzo de 2026. La decisión, que tomó forma en un comunicado enviado a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral (CNE) el 4 de febrero de 2026, se produce después de la revocación por parte del CNE de la inscripción del precandidato Iván Cepeda Castro. Esta situación es tomada por el movimiento como una violación a los derechos políticos fundamentales y la autonomía partidaria.

Sigue a PULZO en Discover

En el comunicado se explica que la medida del CNE desatiende principios fundamentalmente constitucionales como la libertad de organización interna de los partidos y el carácter vinculante de sus decisiones democráticas, tal como el congresista Gabriel Becerra sostuvo en una comunicación citada en el texto original; “Esta acción contraviene la democracia interna y crea confusión electoral”.

Como consecuencia, el Pacto Histórico ha decidido desistir de participar en la consulta del 8 de marzo e inscribirá directamente a Iván Cepeda Castro como candidato presidencial para las elecciones generales del 31 mayo de 2026. Esta decisión produce un golpe directo para Roy Barreras, quien estaba dispuesto a ir a consulta e incluso propuso hacerla sin este candidato, lo que desató divisiones dentro del partido.

Iván Cepeda Castro, al borde de su nueva campaña presidencial, definió la decisión del CNE como “arbitraria y antidemocrática”, insistiendo en que la consulta interna se realizó de manera exclusivamente partidista, por lo que, a su juicio, no debería haber producido inhabilidades. Se espera que esta acción tenga consecuencias sobre el propio proceso de las elecciones legislativas.

Lee También

Esta es una decisión que supone un giro fundamental al panorama político actual en Colombia. Inicialmente, la consulta del “Frente por la Vida” pretendía unificar candidaturas de centro-izquierda, un proceso que pierde fuerza organizativa y estratégica debido a la ausencia del Pacto Histórico, actores clave en dicho mecanismo de selección. Ahora, la movida podría terminar con Cepeda y Roy compitiendo cada uno en primera vuelta.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.