El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha emitido alertas continuas sobre un frente frío atípico que ha intensificado las lluvias en gran parte de Colombia, provocando emergencias en múltiples departamentos durante lo que debería ser la temporada seca.

De acuerdo con el informe más reciente del Ideam, publicado este miércoles 4 de febrero, este fenómeno ha provocado un incremento significativo en las precipitaciones, superando en hasta un 64 % los niveles históricos para esta época del año en regiones como el norte, centro y occidente del país.

Este escenario climático inusual ha resultado en 256 emergencias reportadas en 172 municipios, afectando directamente a más de 27.000 familias, con impactos severos en viviendas, infraestructura vial y sistemas productivos.

El Ideam atribuye este frente frío a influencias externas, como un vórtice polar en la estratósfera que, al debilitarse, origina curvaturas mayores en la corriente de chorro polar a unos 10 kilómetros de altura. Esto permite que masas de aire frío desciendan hacia latitudes más bajas, afectando no solo a Estados Unidos con nevadas, sino también a Colombia con lluvias fuera de temporada.

Entre los departamentos más afectados, el Ideam y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) destacan Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño como los que concentran el mayor número de damnificados.

Durante la tarde se han presentado lluvias fuertes con descargas eléctricas🌩️en zonas de Caldas, Risaralda, Cauca, Nariño, Vichada, Guainía, Vaupés, Guaviare y Amazonas. En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha observado cielo nublado con lluvias al norte🌧️ pic.twitter.com/4yYcPNbJXq — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) February 4, 2026

En Córdoba, ciudades como Montería y Tierralta han reportado inundaciones graves y crecientes súbitas en ríos locales, lo que ha obligado a evacuaciones y cierres de vías. El Ideam indica que este departamento ha experimentado precipitaciones intensas, con acumulados que superan los promedios históricos, exacerbando vulnerabilidades en zonas rurales y urbanas.

En Cauca, Popayán y otras áreas del departamento han enfrentado movimientos en masa y deslizamientos, con alertas rojas emitidas por el Ideam para 142 municipios a nivel nacional en riesgo alto por estos eventos.

El informe del Ideam advierte que más de la mitad del país, específicamente 636 municipios, se encuentran en algún nivel de alerta por posibles deslizamientos, con énfasis en la región Pacífica y Andina.

Antioquia, particularmente el Urabá y el occidente, ha visto emergencias en Medellín y municipios cercanos, donde las lluvias han causado daños en infraestructura y afectaciones a comunidades indígenas y agrícolas.

Nariño, con Pasto como epicentro de reportes, registra impactos similares, con inundaciones que comprometen la movilidad y la seguridad alimentaria en el sur del país.

Otras regiones no se han salvado de los efectos. En el Caribe, departamentos como Sucre (con Sincelejo afectado), Bolívar, Magdalena (incluyendo Santa Marta y emergencias en Gaira), Cesar y La Guajira (con Riohacha reportando inundaciones en el sur) han visto un incremento en las precipitaciones.

El Ideam pronostica que los mayores acumulados de lluvia se darán en Antioquia, Cauca, Nariño, sur de Huila, occidente de Putumayo, occidente de Caquetá y Amazonas. Además, zonas andinas como los Santanderes, el Eje Cafetero, Tolima, Cundinamarca (incluyendo Bogotá con lluvias que igualan mensuales en horas) y Caldas experimentan descensos de temperatura y precipitaciones atípicas.

En el Pacífico, Chocó y Valle del Cauca reportan alertas por crecientes en ríos, mientras que en el oriente, Meta, Casanare, Guaviare, Guainía y Vaupés enfrentan condiciones similares.

El pronóstico del Ideam indica que las lluvias persistirán hasta mediados de febrero, con una disminución gradual posterior. Sin embargo, se advierte de un posible segundo frente frío entre el 6 y 8 de febrero, que podría reforzar las precipitaciones en el Caribe.

La entidad enfatiza la necesidad de monitoreo constante, ya que el frente frío ha configurado una coyuntura compleja, con riesgos elevados para inundaciones y deslizamientos en más de 636 municipios.

