La movilidad entre el Urabá antioqueño y la Costa Caribe quedó completamente interrumpida este lunes luego del colapso parcial de un puente sobre el río Mulatos, en la vía nacional que comunica a Necoclí con San Juan de Urabá. La emergencia obligó a decretar cierre total del corredor, una ruta clave para la conexión con Arboletes y Montería.

Según la información preliminar, pasadas las 5:00 de la mañana una fuerte creciente del río arrasó con parte de la estructura del puente ubicado en la Transversal de las Américas, dejando la vía inhabilitada y sin paso para todo tipo de vehículos. La situación provocó alerta inmediata entre las autoridades locales y los usuarios frecuentes de este trayecto.

El corredor afectado es uno de los más importantes para el tránsito entre Necoclí y el resto del Urabá antioqueño con el departamento de Córdoba, por lo que el impacto en la movilidad regional es significativo.

Mientras se evalúan los daños, las autoridades reiteraron que no hay paso habilitado y que el cierre se mantendrá hasta nuevo aviso.

🚧 #Atención | Cierre total en la vía nacional Necoclí–San Juan de Urabá por caída del puente sobre el río Mulatos. Esta ruta conecta a Necoclí y al Urabá antioqueño con Arboletes y Montería. Se recomienda usar vías alternas mientras se establecen medidas de contingencia.… https://t.co/HM0nb4qk5P — Defencarga | Agremiación de Logística y Transporte (@DefencargaCo) February 3, 2026

Se espera la llegada del Invías a la zona para adelantar la inspección técnica correspondiente, analizar la magnitud de la afectación y definir las medidas de contingencia que permitan restablecer la conectividad. Entre tanto, se recomendó a los conductores tomar vías alternas y mantenerse atentos a nuevos reportes oficiales.

