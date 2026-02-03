La movilidad entre el Urabá antioqueño y la Costa Caribe quedó completamente interrumpida este lunes luego del colapso parcial de un puente sobre el río Mulatos, en la vía nacional que comunica a Necoclí con San Juan de Urabá. La emergencia obligó a decretar cierre total del corredor, una ruta clave para la conexión con Arboletes y Montería.
Según la información preliminar, pasadas las 5:00 de la mañana una fuerte creciente del río arrasó con parte de la estructura del puente ubicado en la Transversal de las Américas, dejando la vía inhabilitada y sin paso para todo tipo de vehículos. La situación provocó alerta inmediata entre las autoridades locales y los usuarios frecuentes de este trayecto.
Mientras se evalúan los daños, las autoridades reiteraron que no hay paso habilitado y que el cierre se mantendrá hasta nuevo aviso.
🚧 #Atención | Cierre total en la vía nacional Necoclí–San Juan de Urabá por caída del puente sobre el río Mulatos. Esta ruta conecta a Necoclí y al Urabá antioqueño con Arboletes y Montería. Se recomienda usar vías alternas mientras se establecen medidas de contingencia.… https://t.co/HM0nb4qk5P
— Defencarga | Agremiación de Logística y Transporte (@DefencargaCo) February 3, 2026
Se espera la llegada del Invías a la zona para adelantar la inspección técnica correspondiente, analizar la magnitud de la afectación y definir las medidas de contingencia que permitan restablecer la conectividad. Entre tanto, se recomendó a los conductores tomar vías alternas y mantenerse atentos a nuevos reportes oficiales.
