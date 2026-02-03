La Agencia Nacional de Tierras lanzó una fuerte advertencia a la ciudadanía por la proliferación de falsos tramitadores que estarían cobrando dinero de manera ilegal a cambio de supuestos gestiones dentro de la entidad. Así lo aseguró César Santoyo, jefe inspector de la Gestión de Tierras, quien expresó la preocupación de la entidad por las presuntas irregularidades detectadas en varios departamentos del país.

Según explicó el funcionario, la Agencia ya ha interpuesto 13 denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación, relacionadas con personas que estarían cobrando “entre 300.000 y 2 millones de pesos por hacer tramites ante la agencia, gente que se hace pasar por funcionarios y por contratistas, sugiriendo convocatorias laborales y desarrollando todo tipo de artimañas para engañarlos”.

“Hemos logrado para este momento desarrollar 13 denuncias que está en manos de la Fiscalía donde estamos señalando a presuntas irregularidades que se han presentado en varios departamento”, reveló.

El jefe inspector fue enfático en señalar que todos los trámites ante la Agencia Nacional de Tierras no tienen ningún costo y que los ciudadanos tienen el derecho de identificar plenamente a los funcionarios que los atienden. En ese sentido, recalcó que estas prácticas ilegales buscan convertir la reforma agraria en un negocio privado, afectando directamente a las comunidades que necesitan acceder a la tierra de manera legítima.

Finalmente, Santoyo aseguró que la entidad no detendrá las acciones legales que adelanta junto con la Dirección Nacional de la Agencia y otros organismos de control, con el fin de cerrar este capítulo y combatir de frente la corrupción. “La reforma agraria se respeta y es transparente”, concluyó, reiterando el compromiso de trabajar de la mano con la Fiscalía para erradicar este flagelo en todo el país.

