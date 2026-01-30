La Corte Constitucional decidió suspender de manera provisional los efectos del decreto de emergencia económica, una medida que fue bien recibida por gremios empresariales y analistas económicos, quienes coincidieron en que no se cumplían las causales constitucionales para su declaratoria.

Según estos sectores, la suspensión evita impactos inmediatos e irreversibles sobre ciudadanos, empresas y entidades territoriales mientras se adelanta el estudio de fondo sobre su constitucionalidad.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, destacó que la emergencia no podía justificarse en hechos conocidos o estructurales, ni en la falta de aprobación de una reforma tributaria por parte del Congreso.

Subrayó que se trata de una decisión histórica, al ser la primera vez que la Corte suspende los efectos de un decreto de este tipo, y afirmó que protege la democracia y el Estado de derecho.

Desde el análisis económico, Luis Fernando Mejía y María Claudia Lacouture coincidieron en que la situación fiscal del país no constituye un hecho nuevo o imprevisible.

Lacouture advirtió, además, sobre los riesgos de medidas tributarias indirectas que podrían generar daños irreparables si el decreto fuera declarado inexequible.

El Consejo Gremial y expertos jurídicos señalaron que el país cuenta con mecanismos ordinarios para enfrentar retos fiscales y que las facultades excepcionales no deben sustituir el debate democrático.

En conjunto, las reacciones resaltan que la suspensión preserva el orden constitucional y limita el uso indebido de poderes extraordinarios.

Qué impuestos ya no se cobrarán en Colombia

Estos son los gravámenes que se contemplaban en la emergencia económica y que ya no serán aplicados a los colombianos:

IVA del 19 % a licores, vinos, aperitivos y bebidas similares que estaban sujetas al impuesto al consumo. IVA del 19 % a los juegos de suerte y azar operados por internet, como apuestas y casinos en línea. Impuesto al patrimonio con un umbral reducido, que bajaba de cerca de 3.600 millones de pesos a alrededor de 2.000 millones, y tarifas más altas para grandes patrimonios. Sobretasa adicional al impuesto de renta para el sector financiero, que aumentaba de forma significativa la carga tributaria a bancos y entidades financieras. Impuesto temporal a la extracción de hidrocarburos y carbón establecido bajo la emergencia. Incrementos en el impuesto al consumo de cigarrillos, tabaco elaborado y productos relacionados. Cobro de IVA a importaciones de bajo valor realizadas a través de plataformas digitales internacionales. Medidas transitorias de normalización tributaria, como reducción de sanciones e intereses moratorios para obligaciones en mora con la Dian, asociadas al decreto de emergencia.

