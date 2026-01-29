Estudiar una carrera profesional o técnica en Colombia sigue siendo uno de los mayores retos para miles de familias, sobre todo por los altos costos de matrícula. Sin embargo, hay alivios que muchos afiliados desconocen. Uno de ellos es el subsidio por estudio de Compensar, un beneficio que puede cubrir hasta el 75 % del valor del semestre para quienes ingresan por primera vez a la Fundación Universitaria Compensar.

Esta beca busca promover la equidad y el acceso a la educación superior, especialmente entre trabajadores afiliados y sus familias, reconociendo tanto el mérito académico como el vínculo con la caja de compensación.

¿En qué consiste el beneficio?

El subsidio se otorga como una beca condonable por un semestre académico, equivalente al 75 % del valor de la matrícula. Aplica para programas de pregrado presencial, virtual y técnicos laborales. Eso sí, no es acumulable con otros incentivos, no es transferible y está sujeta a disponibilidad presupuestal.

Quienes deseen continuar con el apoyo en semestres posteriores deberán postularse nuevamente, ya que el beneficio no se renueva de forma automática.

Requisitos para postularse

Para acceder a este subsidio, el aspirante debe cumplir con algunas condiciones básicas:

Estar afiliado a Compensar con una antigüedad mínima de tres meses .

con una antigüedad mínima de . Pertenecer a las categorías A o B .

. Ser trabajador dependiente, cotizante o beneficiario (hijo en primer grado de consanguinidad).

Que el empleador esté al día con los aportes a Compensar.

a Compensar. Haber sido admitido como estudiante nuevo en un programa regular de la Fundación Universitaria Compensar.

Cómo pedir la beca

El proceso es sencillo, pero requiere atención a los tiempos. La postulación se hace durante el proceso de matrícula, en los canales definidos por la universidad. Luego, el aspirante debe entregar los documentos que certifiquen el cumplimiento de los requisitos.

Tras esto, Compensar y la universidad revisan la información y asignan el beneficio según la disponibilidad de recursos. Si es aprobado, el estudiante recibirá una comunicación oficial, deberá formalizar un pagaré con codeudor y realizar el pago de la matrícula dentro de los plazos establecidos.

Quien reciba la beca deberá mantener un buen rendimiento académico, con un promedio mínimo de 3.0, cumplir con una pasantía social durante el semestre y respetar las normas académicas y disciplinarias. Si no se cumplen estas condiciones, el pagaré podrá hacerse efectivo.

Este subsidio se convierte en una gran oportunidad para quienes quieren estudiar y aliviar el golpe al bolsillo, siempre y cuando sigan el proceso con atención y no dejen pasar los tiempos.

