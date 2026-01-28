Dos de las compañías más influyentes del comercio electrónico y la logística a nivel mundial, Amazon y United Parcel Service (UPS), anunciaron despidos masivos que afectarán a miles de trabajadores. Aunque las decisiones responden a estrategias distintas, ambas reflejan un momento de reacomodo empresarial en un contexto económico más complejo y con crecientes señales de desaceleración en Estados Unidos.

Por un lado, UPS confirmó que eliminará hasta 30.000 puestos operativos y cerrará 24 instalaciones en 2026, como parte de un cambio profundo en su modelo de negocio. Por el otro, Amazon anunció el despido de 16.000 empleados, la segunda ronda de recortes en apenas tres meses, en medio de su carrera por ganar eficiencia y liderazgo en inteligencia artificial.

¿Por qué Amazon y UPS están despidiendo trabajadores?

En el caso de UPS, la decisión está directamente relacionada con su relación comercial con Amazon, su mayor cliente histórico, pero también uno de sus principales competidores en logística. La compañía de mensajería planea reducir más del 50 % del volumen de entregas de Amazon para el segundo semestre de 2026, al considerar que se trata de un negocio de bajo margen y poco rentable.

La empresa busca ahora enfocarse en envíos con mayor rentabilidad, como los del sector salud, y estabilizar sus finanzas tras años de presión por el auge del comercio electrónico de bajo valor, detalla BBC.

Según explicó el director financiero de UPS, Brian Dykes, la reducción de personal se hará en buena parte mediante deserción natural y un programa de separación voluntaria para conductores a tiempo completo. No obstante, el impacto es grande: solo en 2025, la empresa ya había recortado 48.000 empleos y cerrado 93 instalaciones, y ahora suma otros 24 cierres adicionales, con el objetivo de ahorrar cerca de 3.000 millones de dólares.

A esto se suma un cambio regulatorio clave en Estados Unidos: el fin de los envíos “de minimis” libres de impuestos, lo que ha afectado el volumen de paquetes de bajo valor y obligado a UPS a replantear su operación. Aunque el gobierno de Donald Trump entrega mensajes de triunfo, la realidad parece ser muy diferente al interior de las empresas.

En Amazon, el enfoque es distinto. CNN señala que la compañía despedirá a 16.000 empleados para simplificar procesos, reducir burocracia y acelerar la toma de decisiones, en un momento en el que compite agresivamente por el dominio de la inteligencia artificial frente a otros gigantes tecnológicos.

Los trabajadores afectados tendrán 90 días para buscar reubicación interna, y quienes no lo logren recibirán indemnización y beneficios adicionales.

Contexto económico en Estados Unidos preocupa a empresas

Estos anuncios no ocurren en el vacío. Coinciden con un deterioro marcado de la confianza del consumidor en Estados Unidos, una señal que preocupa a analistas e inversionistas.

En enero, el índice de confianza del consumidor del Conference Board se desplomó 9,7 puntos, hasta ubicarse en 84,5, su nivel más bajo desde 2014 e incluso por debajo de los registros más críticos de la pandemia.

Aún más preocupante es el componente de expectativas a corto plazo —sobre ingresos, condiciones de negocio y mercado laboral—, que cayó a 65,1 puntos, muy por debajo del umbral de 80 que suele anticipar una posible recesión. Este indicador lleva 12 meses consecutivos en terreno de alerta.

Las preocupaciones de los consumidores sobre la situación actual y el futuro se profundizaron, impulsadas por factores como la inflación, los precios de la gasolina y los alimentos, la incertidumbre política, el mercado laboral y los costos en salud.

