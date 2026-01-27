La recién nombrada directora administrativa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Nhora Yhanet Mondragón, ha desatado una controversia reciente al despedir a unos 30 funcionarios de la entidad. Entre los destituidos se encuentra Luz Dary Cruz, quien se desempeñaba como jefa de Recursos Humanos de la entidad durante 25 años y estaba cerca de pensionarse, según informó el propio Dapre.

Esta sorpresiva acción violaría supuestamente el fuero de estabilidad laboral reforzada establecido por la Ley 909 de 2004. “Estos despidos, aparentemente arbitrarios, se están dando en un contexto peculiar. De cara a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, la administración está contratando personal de manera intensiva y está haciendo cambios de personal significativos”, señala una fuente cercana al caso, que habló en Blu Radio a condición de mantenerse en el anonimato dadas las circunstancias.

En este contexto, el medio de comunicación reveló que al menos 20 nuevos funcionarios se unieron a la Presidencia con salarios de 16 millones de pesos o más en las últimas semanas. Además, la misma fuente indicó que se están preparando recursos jurídicos contra estas resoluciones, en especial para aquellos empleados que gozan de derechos laborales protegidos.

Al respecto, Carolina Calderón, exjefe de prensa del Dapre, habló en la emisora sobre lo que sucedió con ella y varios de sus compañeros, señalando fuertemente al actual Gobierno Nacional por dicha decisión: “No entendemos, Néstor. El jefe de despacho me dijo que tranquilos, que no creyeramos en cuentos. Yo no lo puedo creer, yo viví la salida de Angie Rodríguez y veo a un señor como Petro en tarima hablando de derechos humanos, laborales, de dignidad y le puedo decir al país que lo que nos están haciendo es una canallada y yo espero por tranquilidad que el presidente no sabe lo que nos están haciendo, porque no puedo creer que esté permitiendo esto”.

Este acontecimiento en el Dapre se une a episodios similares en la Cancillería, donde más de 130 funcionarios de carrera fueron cesados recientemente. En su lugar, el Gobierno nombró a funcionarios sin experiencia diplomática previa, burlando las normas internas de rotación de personal que venían operando en estos entes estatales.

