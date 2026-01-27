El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) fue escenario de un fuerte remezón en la noche del lunes 26 de enero de 2026, cuando al menos 30 funcionarios fueron declarados insubsistentes, es decir, retirados de sus cargos sin una justificación pública clara.

Estos movimientos coincidieron con la inminente entrada en vigor plena de la Ley de Garantías, que busca limitar la contratación y los cambios en la nómina estatal antes de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026, detalla Caracol Radio.

Entre los funcionarios afectados figuraron perfiles de larga trayectoria en la Casa de Nariño, como la jefe de recursos humanos, Luz Dary Cruz, quien se encontraba próxima a la pensión, y la jefe de prensa del Dapre, Yury Carolina Calderón.

Las decisiones generaron reacciones internas, especialmente por el retiro de personas con décadas de servicio, añadió ese medio.

Según versiones conocidas por medios de comunicación, los despidos habrían tenido como objetivo abrir cupos para nuevos nombramientos, presuntamente alineados con los sectores políticos cercanos al Gobierno y a los candidatos que respalda el presidente Gustavo Petro.

Las notificaciones se realizaron de manera individual a funcionarios de libre nombramiento y remoción, sin que se informaran razones específicas, apuntó esa emisora.

Los cambios se produjeron pocos días después de la llegada de Nhora Mondragón a la dirección del Dapre, en medio de una constante rotación de personal en el Gobierno y de otros remezones similares en entidades como la Cancillería, todo en un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones y los escándalos que afectan a la administración.

