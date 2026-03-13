Una maniobra aérea detectada en el radar volvió a encender las alertas sobre la seguridad operacional en el Aeropuerto Internacional El Dorado, luego de que se conociera el recorrido que hizo un helicóptero de las Fuerzas Militares en inmediaciones de la principal terminal aérea del país.

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(Vea también: Susto en El Dorado por helicóptero que cruzó pista sin autorización: abren investigación)

El caso salió a la luz inicialmente por audios entre la controladora aérea y el piloto de la aeronave, en los que la funcionaria advierte que el helicóptero estaba cruzando la trayectoria de una de las pistas sin autorización.

Sin embargo, en las últimas horas también se conoció un registro de radar que muestra con mayor detalle el recorrido que adelantó la aeronave durante varios minutos en el espacio aéreo cercano al aeropuerto.

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🚨 Se conocen audios de la comunicación entre la controladora de El Dorado y el piloto del helicóptero de las Fuerzas Militares que cruzó dos veces el espacio aéreo del aeropuerto sin autorización. pic.twitter.com/tse78puSeR — Pulzo (@pulzo) March 14, 2026

Recorrido de helicóptero en El Dorado

De acuerdo con las imágenes conocidas, el helicóptero hizo varios desplazamientos entre el aeropuerto y sectores cercanos a la ciudad, particularmente hacia la localidad de Barrios Unidos.

El registro evidencia que la aeronave sobrevoló en más de una ocasión las inmediaciones de la terminal aérea sin ejecutar aterrizaje. En al menos dos momentos, según el radar, el helicóptero cruzó las pistas del aeropuerto en dirección sur-norte.

Uno de los momentos que más ha llamado la atención es cuando el recorrido de la aeronave aparece cercano a la trayectoria de un avión que se encontraba en proceso de aterrizaje.

No obstante, hasta el momento no se ha confirmado cuál era la altura a la que volaban ambas aeronaves, por lo que no se ha establecido si existió un riesgo real de colisión.

Audios de la controladora de El Dorado

La preocupación por la maniobra también quedó reflejada en los audios entre la controladora aérea y el piloto.

En uno de los fragmentos se escucha a la funcionaria decir: “Yo no entiendo qué está haciendo, nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha. Me confirma si le es posible aterrizar hacia la cancha de fútbol porque no entiendo qué está haciendo”.

El piloto respondió que se dirigía hacia la Escuela Militar. Tras esa respuesta, la controladora insistió en confirmar si la aeronave iba hacia la cancha de fútbol ubicada cerca de esa institución.

Posteriormente, la funcionaria volvió a advertir que el helicóptero estaba cruzando la trayectoria de la pista sin autorización.

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