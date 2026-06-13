Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

La Fiscalía General de la Nación judicializó a John Sebastián Duque Andrade, Angélica Vesga Arenas y Wilmer Portillo González por su presunta participación en el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera, ocurrido el pasado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, Norte de Santander.

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Los hechos son investigados por las autoridades, que sostienen que el crimen estaría vinculado con la labor periodística de la víctima. Los tres procesados fueron capturados, imputados y enviados a un centro carcelario por decisión de una jueza de control de garantías mientras avanza el proceso.

De acuerdo con la investigación, las autoridades recopilaron videos de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba que permitieron reconstruir los movimientos de los presuntos implicados antes del homicidio.

Según la Fiscalía, Wilmer Portillo González habría realizado seguimientos al periodista utilizando un taxi, tanto en su lugar de residencia como en otros espacios que frecuentaba. Las indagaciones también indican que presuntamente se reunió con Angélica Vesga Arenas para observar la vivienda de Herrera y comunicar el momento en que debía ejecutarse el ataque.

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Con la información obtenida durante esas actividades, John Sebastián Duque Andrade habría llegado al lugar de los hechos en una motocicleta. La hipótesis del ente investigador señala que el procesado disparó contra el periodista sin descender del vehículo y posteriormente abandonó el sector.

Las labores adelantadas por la Fiscalía establecen que el homicidio podría estar relacionado con el ejercicio periodístico de Cristian Herrera. Dentro del expediente se indica que la víctima había recibido amenazas atribuidas al grupo delincuencial autodenominado ‘La Familia de la P’.

La captura de los determinadores del homicidio de #CristianHerrera es un resultado realmente necesario para la ciudad. Aún, nada que celebrar… pic.twitter.com/3qtcPlssAN — Gabriel Angarita (@AntenaGabriel) June 10, 2026

Una fiscal de la Seccional Norte de Santander imputó a los tres capturados los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos durante las audiencias correspondientes.

En desarrollo de la investigación, las autoridades incautaron un taxi, cuatro motocicletas y tres teléfonos celulares, elementos que fueron incorporados al proceso judicial que adelantan las autoridades.

Por determinación de una jueza de control de garantías de Cúcuta, los tres procesados deberán permanecer en un centro penitenciario mientras continúa el proceso judicial y se adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

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