Un artefacto explosivo fue lanzado en la noche de este miércoles contra la vivienda del representante a la Cámara por el Partido Liberal, Ariel Rodríguez, ubicada en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander.

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De acuerdo con la información difundida por Caracol Radio, el ataque se registró hace pocos minutos y obligó al despliegue de unidades de la Policía y demás organismos de seguridad, que se trasladaron para atender la emergencia y establecer las circunstancias de lo ocurrido.

Según informó la emisora, el explosivo fue arrojado contra la residencia del congresista. Por ahora, se desconoce si Rodríguez se encontraba en el lugar y si hay personas heridas o víctimas.

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#ATENCIÓN Hace pocos minutos fue lanzado en Cúcuta un artefacto explosivo contra la vivienda del representante a la Cámara por el Partido Liberal Ariel Rodríguez. Las autoridades se desplazan al lugar de los hechos. https://t.co/vwS5QSGs2p — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 30, 2026

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