La excandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, solicitó a la Fiscalía General de la Nación reabrir o profundizar las investigaciones sobre la muerte del coronel Óscar Dávila, luego de las declaraciones de la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, quien aseguró haber escuchado versiones que ponían en duda que el oficial se hubiera quitado la vida.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Ya basta”: Laura Sarabia reaccionó a versión de Angie Rodríguez sobre muerte del coronel Dávila)

La excongresista sostuvo que las afirmaciones conocidas recientemente ameritan una nueva revisión del caso, pues, según indicó, podrían aportar elementos distintos a los que fueron analizados durante la investigación adelantada por el ente acusador.

En ese sentido, pidió esclarecer si detrás del fallecimiento del entonces jefe de seguridad de la Presidencia existieron circunstancias diferentes a las establecidas oficialmente.

Lee También

“Quienes denuncian no pueden quedar desprotegidos. Exigimos que los responsables sean llevados ante la justicia y que paguen con cárcel por la muerte del coronel”, escribió Valencia en X.

Angie Rodríguez afirma que la muerte del coronel Óscar Dávila no fue un suicidio, sino un asesinato para silenciarlo. Esto es sumamente grave. La Fiscalía debe investigar a fondo, con total transparencia y sin presiones.

Quienes denuncian no pueden quedar desprotegidos. Exigimos… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) July 28, 2026

¿Qué dijo Angie Rodríguez sobre la muerte del coronel Oscar Dávila?

Las declaraciones de Angie Rodríguez surgieron durante una entrevista con Blu Radio, en la que afirmó que, cuando llegó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), varios policías le advirtieron que no confiara en algunas personas y le manifestaron que el coronel Dávila “no se había suicidado”. La funcionaria aclaró que nunca verificó esa versión porque sintió temor de involucrarse en el tema.

A partir de esos señalamientos, Paloma Valencia planteó que la Fiscalía debería establecer si el coronel Óscar Dávila pudo ser silenciado antes de rendir declaración dentro del proceso relacionado con las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, caso que involucró a varios funcionarios del Gobierno nacional. La senadora insistió en que las nuevas afirmaciones no pueden pasar inadvertidas y requieren una respuesta de las autoridades judiciales.

Las reacciones no tardaron en llegar desde el oficialismo. La embajadora Laura Sarabia recordó que la muerte del coronel fue investigada por la Fiscalía durante la administración de Francisco Barbosa y sostuvo que, si aparecen nuevos elementos, corresponde al ente acusador determinar si es necesario adelantar nuevas diligencias. También pidió evitar que el caso continúe utilizándose en medio de disputas políticas y expresó respeto por la familia del oficial.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro rechazó cualquier insinuación que relacione a su Gobierno con la muerte del coronel Dávila. El mandatario afirmó que la conclusión sobre el suicidio fue establecida por la Fiscalía con apoyo de los dictámenes de Medicina Legal y calificó de “horrorosas” las versiones que sugieren una responsabilidad de la Presidencia. Además, anunció acciones penales contra Angie Rodríguez por sus recientes declaraciones.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.