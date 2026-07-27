Las pruebas recopiladas dentro de la investigación por la muerte de María Camila Potosí siguen revelando nuevos elementos. En esta ocasión, salieron a la luz varios mensajes enviados desde el teléfono de la joven mientras sus familiares adelantaban su búsqueda, una evidencia que ahora será clave para establecer qué ocurrió antes de que su cuerpo fuera encontrado.

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(Vea también: Caso María Camila Potosí dio nuevo giro: pareja contó contradicciones de mujer investigada)

La conversación, divulgada por el pódcast Conducta Delictiva, muestra que el 17 de julio, un día después de la desaparición de Camila, su pareja, Cristian, recibió varios mensajes desde el número de la joven.

Según relató el joven, en ese momento, creyó que era ella quien estaba respondiendo, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que habrían sido manipulados y que probablemente ella ya estaba sin vida cuando los enviaron.

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Uno de los primeros textos decía: “Tranquilo, que estoy bien”. Poco después llegó otro mensaje: “Amor, estoy bien… estoy arreglando unas cosas y ya casi voy para la casa. Tú estás donde mi abuela o dónde”. Según la información revelada, esas respuestas hicieron pensar inicialmente que Camila seguía con vida.

Supuestos mensajes de María Camila Potosí mencionan a otro hombre

La conversación revelada por el pódcast Conducta Delictiva continuó con un intercambio de mensajes que llamó la atención de los investigadores. Desde el celular de María Camila Potosí enviaron el texto: “Necesito hablar contigo”. Al preguntarle dónde se encontraba, Cristian recibió la respuesta: “Con ese man”.

La referencia a un supuesto hombre despertó interrogantes dentro del caso, ya que, hasta el momento, las autoridades no han establecido a quién hacía alusión ese mensaje ni cuál sería su posible relación con la desaparición y muerte de la joven.

Sin embargo, ese intercambio de mensajes todavía hace parte de las pruebas que están siendo verificadas. La pareja de Camila sostiene que el celular habría sido manipulado, por lo que será la investigación la que determine si la conversación fue escrita por la joven o por otra persona que tenía el dispositivo en ese momento.

Para esclarecer ese punto, los investigadores deberán contrastar la hora en que fueron enviados los mensajes con los resultados de Medicina Legal, los registros del teléfono celular y las demás evidencias recopiladas durante el proceso. Ese análisis permitirá establecer la cronología de los hechos y verificar quién utilizó el dispositivo mientras Camila permanecía desaparecida.

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