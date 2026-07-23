El caso de María Camila Potosí Gómez, la joven de 21 años que fue hallada muerta en la zona rural de Cali cuando cursaba ocho meses de embarazo, dio un nuevo giro. Sus familiares aseguraron que, tras el procedimiento realizado por Medicina Legal, conocieron que la bebé que esperaba no se encontraba en el vientre de la víctima, por lo que ahora mantienen la esperanza de encontrarla con vida.

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La revelación fue hecha por Alba Ruby Gómez, madre de María Camila, durante las honras fúnebres de su hija. En declaraciones entregadas a Radio Reloj, la mujer explicó que la información fue conocida luego de recibir el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal.

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La madre de la joven también hizo un llamado a quien pueda tener información sobre el paradero de la recién nacida.

“Como tengo la esperanza de que está viva, le pido a quienes la tengan que se toquen el corazón y me la devuelvan. Es lo único que me queda de mi hija”, expresó en diálogo con la emisora.

Tras conocer la información, familiares, amigos y habitantes de la comuna 18 de Cali anunciaron la realización de un plantón para exigir avances en la investigación y pedir que se esclarezca el paradero de la bebé.

De acuerdo con la madre de María Camila, la concentración partirá desde la vivienda de la familia hacia el sector conocido como La Tienda de Pedro, en el sur de la ciudad.

“Todo un pueblo nos está apoyando. Vamos a salir de la casa hacia La Tienda de Pedro para pedir que nos devuelvan a la bebé, ya que es el único pedacito que mi hija nos dejó”, afirmó.

Según explicó, el reporte de Medicina Legal fue entregado inicialmente al esposo de la víctima, quien posteriormente informó a la familia sobre los resultados.

María Camila Potosí Gómez desapareció el pasado 16 de julio y su cuerpo fue encontrado el lunes festivo 20 de julio en inmediaciones del río Meléndez, en el corregimiento de La Buitrera, zona rural de Cali.

Desde entonces, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Cali adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y dar con los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado públicamente sobre la información divulgada por la familia respecto a la ausencia de la bebé en el vientre de la joven. El caso continúa en desarrollo mientras avanzan las diligencias judiciales y forenses.

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